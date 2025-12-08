Este síntoma de cáncer de huesos alertó a una joven y le salvó la vida

Una sobreviviente de cáncer de huesos reveló cuál fue el primer síntoma de la enfermedad que notó, proporcionando una valiosa advertencia para otros.
El cáncer de huesos es uno de los tipos de cáncer más dolorosos que existen. Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, este tipo de cáncer es poco común en adultos y se origina en las células que conforman los huesos. Pero, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de huesos y cuál es el primer signo a tener en cuenta?
Síntoma inicial del cáncer de huesos
Los expertos en salud indican que los síntomas del cáncer de huesos pueden variar dependiendo del tamaño del tumor y su ubicación en el cuerpo. En el caso de Jodie Weldon, una joven deportista y sobreviviente del cáncer de huesos, el primer síntoma que notó fue el dolor.
Jodie comenzó a sentir dolor en la rodilla, como se detalla en un reportaje publicado en The Irish Times. El dolor llegó a ser tan intenso que no podía caminar. "Estaba en agonía. Mi padre me llevó directamente al Hospital de Víctimas del Cáncer. Me revisaron, me pusieron una rodillera diferente y me dijeron que si nada cambiaba en una semana, volviera", relató Weldon.
Al regresar al hospital, le programaron una resonancia magnética que reveló un tumor. Dos semanas después, a Weldon le diagnosticaron osteosarcoma, un tipo de cáncer de huesos y una forma inusual de cáncer. La Clínica Mayo explica que "el osteosarcoma es un tipo de cáncer que comienza en las células que forman los huesos. Suele aparecer con más frecuencia en adolescentes y jóvenes adultos".
¿Cómo es el dolor del cáncer de huesos?
El síntoma más común del cáncer de huesos es el dolor en los huesos y las articulaciones. Los expertos de la Sociedad Americana contra el Cáncer explican que, al principio de la enfermedad, el dolor no se presenta todo el tiempo, pero "a medida que crece el cáncer, el dolor será constante y puede empeorar con la actividad".
Cancer Research UK añade que "es posible que sienta dolor o sensibilidad la mayor parte del tiempo, incluso cuando está descansando. El dolor suele ser peor en la cama por la noche". También mencionan que "podrías sentir dolor en una parte del cuerpo distinta a la del tumor, lo que se denomina dolor referido".
Otros síntomas del cáncer de huesos
Además del dolor, las personas con cáncer de huesos pueden presentar otros síntomas. La organización Cancer Council detalla los siguientes signos que no deben ser ignorados:
Hinchazón sobre la parte afectada del hueso.
Rigidez o sensibilidad en el hueso.
Problemas con el movimiento.
Pérdida de peso inexplicable.
Un hueso fracturado.
Pérdida de sensibilidad en la extremidad afectada.
Cansancio.
La historia de supervivencia de Jodie Weldon
Después de someterse a tratamiento, Weldon estuvo libre de cáncer durante casi tres años y acaba de completar su primer año de estudios de primera infancia en la Universidad de Maynooth.
Si bien estos síntomas pueden ser causados por afecciones menos graves como lesiones o artritis, los expertos aconsejan que, si estos problemas perduran sin un motivo aparente, se consulte con un médico para precisar la causa.