Este síntoma de cáncer de huesos alertó a una joven y le salvó la vida

El cáncer de huesos es uno de los tipos de cáncer más dolorosos que existen. Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, este tipo de cáncer es poco común en adultos y se origina en las células que conforman los huesos. Pero, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de huesos y cuál es el primer signo a tener en cuenta?