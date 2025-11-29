Advierten que este tipo de alimentos puede aumentar el riesgo de pólipos asociados al cáncer de colon

El cáncer colorrectal, históricamente asociado al envejecimiento, está avanzando de manera preocupante entre personas de 50 años o menos en diversos países de Europa y en Estados Unidos. Un informe publicado en 2024 ya había advertido que estos tumores, cuando aparecen en adultos jóvenes de entre 25 y 49 años, suelen ser más agresivos y con mayor mortalidad.