Cáncer de piel: Argentina empieza a aplicar Vaccimel, la primera vacuna terapéutica nacional contra el melanoma

La Argentina dio un paso inédito en oncología y comenzó a comercializar Vaccimel, la vacuna terapéutica creada por científicos para tratar el melanoma cutáneo en estadios tempranos pero de alto riesgo. Se trata de la primera inmunoterapia celular producida en el país para este tipo de cáncer, un trabajo que demandó más de 30 años de investigación y que atravesó un extenso camino regulatorio antes de llegar a los pacientes.