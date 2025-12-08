Cómo deben pagarte el feriado del 8 de diciembre si trabajás

Un caso curioso pero también contemplado por la ley es el que generalmente implica una licencia laboral. En su artículo 170 establece que “en caso de accidente o enfermedad, los salarios correspondientes a los días feriados se liquidarán de acuerdo con los artículos 166 y 177 de esta ley”. Por eso, quienes estén accidentados o enfermos deberán cobrar la jornada normal de feriado.