Feriados 2026: ¿cuándo será el primer fin de semana largo del próximo año?

En tanto, el Poder Ejecutivo puede correr de fecha a los feriados trasladables para formar un fin de semana largo y que también tiene la posibilidad de establecer tres días como feriados o días no laborables puentes para dar paso a un período extendido de descanso con fines turísticos. En ese sentido, todavía queda por conocer qué asuetos serán incluidos en el año 2026.