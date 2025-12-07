La cuenta regresiva hacia 2026 ya empezó: aunque el calendario oficial de feriados aún no se dio a conocer en su totalidad, en base a la Ley 27.399 que regula los días festivos en Argentina se pueden anticipar cuáles serán los primeros descansos prolongados del año. ¿Cuál será el primer fin de semana largo?
Por ley, ya están establecidos cuáles son los asuetos que se aplican a nivel nacional cada año. Sin embargo, dependiendo del día de la semana que caigan y si son de carácter “trasladable” o “inamovible”, puede variar año a año la cantidad de feriados que se disfrutan año a año.
En tanto, el Poder Ejecutivo puede correr de fecha a los feriados trasladables para formar un fin de semana largo y que también tiene la posibilidad de establecer tres días como feriados o días no laborables puentes para dar paso a un período extendido de descanso con fines turísticos. En ese sentido, todavía queda por conocer qué asuetos serán incluidos en el año 2026.
Feriados 2026: ¿cuándo será el primer fin de semana largo del próximo año?
En 2026, el primer fin de semana largo será el de Carnaval, cuyos feriados caen lunes 16 y martes 17 de febrero. Esto permitirá disfrutar de un descanso extendido de cuatro jornadas, que irá desde el sábado 14 hasta el martes 17 inclusive, uno de los momentos más habituales para viajar dentro del territorio nacional.
El Carnaval se define anualmente según su relación con el Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma. Al depender de la fecha de la Pascua —debe ubicarse al menos 47 días antes del Domingo de Resurrección—, en 2026 queda ubicado en la segunda mitad de febrero.
Fecha por fecha: todos los feriados del 2026
Feriados inamovibles
1 de enero: Año Nuevo
16 y 17 de febrero: Carnaval
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
3 de abril: Viernes Santo
1 de mayo: Día del Trabajador
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
9 de julio: Día de la Independencia
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional