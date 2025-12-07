Las cinco claves del año económico de Milei

3- El nuevo esquema cambiario

Otro frente central fue el mercado cambiario. La promesa era clara: avanzar hacia la liberación del flujo de divisas y eliminar la multiplicidad de tipos de cambio. La corrección inicial llevó el precio de la divisa a un valor más alineado con la historia reciente. Luego del overshooting de 2024, hoy el oficial ($ 1.453) y el CCL ($ 1.541) convergieron a niveles prepandemia en términos reales. La salida parcial del cepo en abril marcó un nuevo panorama: un esquema de flotación con bandas actualizables a 1% mensual. Mientras el flujo de dólares acompañó, el régimen se sostuvo sin tensiones visibles. Sin embargo, tras el desarme de las LEFI en julio, unos $10 billones se volcaron al mercado. Ese aumento súbito de liquidez provocó una caída marcada en las tasas y reavivó presiones tanto sobre el tipo de cambio como sobre otros instrumentos financieros. Con más pesos en circulación, la demanda de dólares se aceleró y la divisa escaló hasta ubicarse más cerca del límite superior de la banda. El segundo problema surgió cuando ese margen para “flotar hacia arriba” se agotó. El resultado electoral en Buenos Aires desarmó el escenario previo: el dólar escaló $ 45 al día siguiente de la derrota del oficialismo y quedó apenas 3% por debajo del techo de la banda ($ 1.425). El respaldo de Estados Unidos suavizó la incertidumbre y moderó el shock político previo a las legislativas, pero no alteró el diagnóstico de fondo. El esquema cambiario muestra signos de fatiga, advierte GMA.