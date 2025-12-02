Secciones
Agenda de TV del martes: Barcelona-Atlético de Madrid y Newcastle-Tottenham, lo mejor de la jornada

Juventus-Udinese se enfrentarán por la Copa de Italia.

PARTIDAZO. Yamal es la estrella de un Barcelona que quiere seguir aferrado a la cima de la Liga de España. PARTIDAZO. Yamal es la estrella de un Barcelona que quiere seguir aferrado a la cima de la Liga de España. FOTO TOMADA DE X.COM/FCBARCELONA_ES
Hace 5 Hs

Mundial de Handball Femenino

14: Argentina-Egipto (DSports 2 / TyC Sports)

Copa de Alemania

14: Borussia Monchengladbach-St. Pauli (Disney+)

17: Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (ESPN 3)

Premier League

16.30: Fulham-Manchester City (ESPN)

16.30: Bournemouth-Everton (ESPN 2)

17: Newcastle-Tottenham Hotspur (Disney+)

Euroliga

16.45: Real Madrid-Dubai Basketball (DSports)

Liga de España

17: Barcelona-Atlético de Madrid (DSports)

Copa Italia

17: Juventus-Udinese (DSports +)

FIH World Cup Jr Femenino

20.15: Argentina-Zimbawe (ESPN 3)

Brasileirao

21.30: Gremio-Fluminense (Picado TV - YouTube)

NHL (Hockey sobre hielo)

21.30: Florida Panthers-Toronto Maple Leafs (ESPN4)

