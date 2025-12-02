Agenda de TV del martes: Barcelona-Atlético de Madrid y Newcastle-Tottenham, lo mejor de la jornada

Mundial de Handball Femenino
14: Argentina-Egipto (DSports 2 / TyC Sports)
Copa de Alemania
14: Borussia Monchengladbach-St. Pauli (Disney+)
17: Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (ESPN 3)
Premier League
16.30: Fulham-Manchester City (ESPN)
16.30: Bournemouth-Everton (ESPN 2)
17: Newcastle-Tottenham Hotspur (Disney+)
Euroliga
16.45: Real Madrid-Dubai Basketball (DSports)
Liga de España
17: Barcelona-Atlético de Madrid (DSports)
Copa Italia
17: Juventus-Udinese (DSports +)
FIH World Cup Jr Femenino
20.15: Argentina-Zimbawe (ESPN 3)
Brasileirao
21.30: Gremio-Fluminense (Picado TV - YouTube)
NHL (Hockey sobre hielo)
21.30: Florida Panthers-Toronto Maple Leafs (ESPN4)