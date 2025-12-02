La nueva ley del offside que podría cambiar el Mundial 2026 y favorecer a la Selección Argentina

La “Ley Wenger” propone exactamente lo contrario: que un atacante solo sea sancionado si todo su cuerpo está por delante del penúltimo defensor. Es decir, si alguna parte con la que puede jugar la pelota (un pie, la cabeza, el hombro) está en la misma línea o detrás del rival, la acción será válida. En un deporte en el que decenas de goles se anulan por diferencias imperceptibles, el impacto sería enorme porque habría más anotaciones, más fluidez y menos interrupciones.