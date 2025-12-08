Experiencia en kayak: remaron y nadaron en una noche mágica en El Cadillal

El punto de partida fue la Base TKC, ubicada en el estacionamiento del bar La Isla. Allí los participantes recibieron las indicaciones previas antes de ingresar al agua. Antes de las 20 se inició la navegación. Aunque la luna se mantuvo detrás de las nubes y el pronóstico meteorológico anunciaba tormentas, la actividad se desarrolló sin inconvenientes. Sin luz de luna pero con un clima amable y viento fresco, familias, parejas y grupos de amigos remaron durante unos 40 minutos hasta la isla ubicada a la derecha del dique.