El kayak como deporte y vehículo para mejorar las interacciones sociales

Recientemente, Fabrizio sumó el kayak a su lista de actividades. Aunque no cuenta con su propio equipo, aprovecha el alquiler que ofrecen en El Cadillal, algo que considera práctico y accesible. “El traslado del kayak puede ser complicado, así que alquilarlo me facilita las cosas. Es una experiencia única estar en el agua, rodeado de verde y viento. Es como combinar todo lo que me gusta”, explica y aprovecha para dar algunas recomendaciones: “Hay que hidratarse, usar protector solar, llevar lo justo y necesario, y, sobre todo, desconectarse por completo para disfrutar del momento”, aconseja, lamentando que no haya competencias de kayak en Tucumán.