Europa rompe su alianza histórica con Estados Unidos

En la mira de Trump están las actividades de la Unión Europea y otros organismos transnacionales que -según su mirada- “atentan contra la libertad política y la soberanía”, las políticas migratorias “que transforman el continente y generan conflictos”, la “censura de la libertad de expresión y la represión de la oposición política” (se refiere a las medidas para contener a la ultraderecha), la baja de las tasas de natalidad y “la pérdida de las identidades nacionales y la confianza en sí mismos”.