El comercio minorista, frente a un consumidor más selectivo, más emocional y más difícil de fidelizar

2.- La IA que anticipa: el retail predictivo y sin fricción. La inteligencia artificial está transformando la compra en algo más fluido y natural. Hoy, la tecnología ya no espera a que el consumidor busque: se adelanta. Un estudio reciente del mercado revela que 53% de los consumidores ha comprado algo basado en recomendaciones de IA generativa, y 46% está dispuesto a ordenar productos directamente desde herramientas de IA. Esta capacidad de anticipar intención convierte cada interacción en una experiencia más simple, intuitiva y personalizada. A medida que la IA integra logística, inventarios, recomendaciones y asistencia conversacional, el retail híbrido cobra nuevo sentido: físico, digital y predictivo a la vez. Cuando la tecnología entiende el contexto del usuario, cada paso se siente hecho a medida. Es la hiperpersonalización llevada a su versión más sofisticada: sin fricción, sin esfuerzo, sin ruido, pero profundamente humana.