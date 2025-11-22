Compras para calmar el estrés: alertan que cada vez más jóvenes usan el consumo como escape emocional

La emoción detrás del descuento

Los profesionales de la salud mental explican que este comportamiento suele surgir cuando la persona siente que perdió control en otros aspectos de su vida y encuentra en el acto de comprar una sensación puntual de alivio. Sin embargo, ese efecto dura poco: con frecuencia aparece después la culpa, el arrepentimiento o la idea de que el gasto fue innecesario, retroalimentando un ciclo difícil de cortar.