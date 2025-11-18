Empresas sostenibles: un grupo energético aplicó estrategias intersectoriales para optimimzar su consumo

El camino de Grupo Sanz en la sostenibilidad empezó en 2023, un año que el ingeniero electricista considera fundamental en la historia de la empresa. “Comenzamos a registrar nuestra huella de carbono para saber qué impacto estábamos generando en el ambiente y de esa manera poder trazar los planes que nos permitían bajar ese impacto”, recuerda. La huella de carbono se define como la totalidad de emisión de gases de efecto invernadero que produce una empresa, pero también se puede medir en términos de individuo o de países enteros.