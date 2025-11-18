Empresas sostenibles: un grupo energético aplicó estrategias intersectoriales para optimimzar su consumo

Aunque la sostenibilidad es una condición que cada actor social debe perseguir per se, se trata de un objetivo que se puede alcanzar de una forma más eficiente cuando se hace un abordaje que involucra a múltiples agentes. En los Encuentros LA GACETA, el ingeniero electricista Gustavo Sanz, líder de Grupo Sanz, detalló cuál fue el camino que su empresa siguió para potenciarse de la mano de la sostenibilidad y qué instituciones se comprometieron junto al grupo energético para maximizar sus resultados.
El camino de Grupo Sanz en la sostenibilidad empezó en 2023, un año que el ingeniero electricista considera fundamental en la historia de la empresa. “Comenzamos a registrar nuestra huella de carbono para saber qué impacto estábamos generando en el ambiente y de esa manera poder trazar los planes que nos permitían bajar ese impacto”, recuerda. La huella de carbono se define como la totalidad de emisión de gases de efecto invernadero que produce una empresa, pero también se puede medir en términos de individuo o de países enteros.
El cambio empezó con pequeñas acciones, según cuenta Sanz. “Comenzamos cambiando las luminarias que eran vapor de mercurio por luminaria led. Automáticamente tuvimos una disminución del consumo de energía, un mejor nivel de iluminación y una vida útil más larga”, detalla.
En su trabajo por alcanzar la sustentabilidad, se involucraron diferentes entes sociales. El primero de ellos fue la Cooperativa Generar que amplió la visión de Grupo Sanz. Tiempo después se sumó un trabajo interdisciplinario con la Facultad de Ciencias Exactas (Facet). “Pensás que vendés el GNC más ecológico porque tiene bajo impacto, pero para comprimir el gas necesitás consumir energía eléctrica de manera más intensiva que en una estación de servicio convencional”, ejemplifica. La Facet se encargó de hacer todas las mediciones necesarias para calcular el impacto de la empresa.
El nuevo proyecto del que forma parte Grupo Sanz apunta a una participación social más activa. La iniciativa Bosque Escuela implica un trato con instituciones educativas en que se capacita a estudiantes de diferentes niveles sobre la plantación y el cuidado de los árboles. También la Municipalidad de la Banda del Río Salí se sumó al trabajo intersectorial con un proyecto de apadrinamiento de árboles.
Así, la labor de sostenibilidad que inició con Grupo Sanz llega hoy a atravesar tanto el sector público como el privado, con participación de organizaciones sociales y educativas.