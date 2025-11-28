Operativo en Cabo Vallejo: incautan marihuana y cocaína en un tour de compras que se dirigía a Mendoza

En un operativo de control de rutina en el puesto Fronterizo Cabo Vallejo, efectivos detuvieron la marcha de una camioneta en la que viajaban dos hombres. Según informaron fuentes policiales, ambos respondieron de manera evasiva cuando se les consultó por los motivos del viaje, hasta que finalmente el personal logró establecer que se trataba de los “coordinadores de un tour de compras”. Minutos después, el colectivo al que pertenecían arribó al lugar.
Al entrevistar al chofer y a su acompañante, estos explicaron que el contingente, compuesto por 20 pasajeros, provenía de Salta y tenía como destino final la provincia de Mendoza, donde realizarían compras.
Tras controlar la documentación del pasaje, los efectivos procedieron a la inspección del equipaje. Fue entonces cuando hallaron dos bultos sospechosos. En su interior había 10 panes de marihuana, con un peso cercano a los 10 kilos, y cuatro ladrillos de cocaína que superaban los cuatro kilos.
Los estupefacientes fueron sometidos a peritajes por la Dirección de Drogas Peligrosas Norte, que confirmó la naturaleza de la sustancia. El hallazgo fue inmediatamente comunicado al Juzgado Federal N° 1, desde donde se ordenó la detención de cinco personas mayores de edad, quienes quedaron incomunicadas mientras avanza la investigación.
Las autoridades no descartan que la droga haya sido cargada en origen y trasladada aprovechando la modalidad de los tours de compras, una estrategia que en los últimos meses se volvió frecuente en distintas rutas del norte del país.