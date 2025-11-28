Operativo en Cabo Vallejo: incautan marihuana y cocaína en un tour de compras que se dirigía a Mendoza

En un operativo de control de rutina en el puesto Fronterizo Cabo Vallejo, efectivos detuvieron la marcha de una camioneta en la que viajaban dos hombres. Según informaron fuentes policiales, ambos respondieron de manera evasiva cuando se les consultó por los motivos del viaje, hasta que finalmente el personal logró establecer que se trataba de los “coordinadores de un tour de compras”. Minutos después, el colectivo al que pertenecían arribó al lugar.