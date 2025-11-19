Concepción: secuestran un “ladrillo” de marihuana capaz de producir 12.000 bagullos

En un operativo realizado en el barrio Nueva Esperanza de Concepción, personal de la Dirección de Drogas Peligrosas (DIDROP) Sur incautó un ladrillo de marihuana de aproximadamente un kilo, dinero en efectivo y una balanza de precisión. Según informaron las autoridades, con esa cantidad de droga se podrían preparar cerca de 12.000 bagullos listos para su comercialización. Un hombre quedó aprehendido y a disposición de la Justicia.
La medida judicial fue ejecutada por equipos de DIDROP Sur junto a Infantería de Concepción, Patrulla Motorizada de Concepción, DIDROP Capital y DIDROP Oeste. El subdirector de la Dirección General de Drogas Peligrosas, comisario mayor Rufino Medina, destacó que el procedimiento responde a la decisión política de reforzar la lucha contra el narcomenudeo.
“Continuando con el lineamiento trazado por nuestro ministro de Seguridad y las autoridades policiales, DIDROP Sur realizó un importante allanamiento en el barrio Nueva Esperanza”, expresó.
Medina detalló que en la vivienda allanada, y en presencia de testigos, se encontró un ladrillo de marihuana, dinero en efectivo y una balanza de precisión. “Con este ladrillo de un kilo se puede armar aproximadamente 12.000 bagullos”, remarcó. Además, confirmó que el principal sospechoso fue aprehendido y se le tomaron las fichas dactiloscópicas para determinar sus antecedentes.
El director de la DIDROP Sur, comisario Miguel Castillo, explicó que el procedimiento fue el resultado de una línea investigativa que apuntaba a que en ese domicilio se acopiaba “materia prima” para abastecer otros kioscos dedicados al narcomenudeo.
“Se solicitaron oficios a la UFINAR de Concepción y la medida se llevó a cabo en conjunto con distintas unidades, logrando el secuestro del ladrillo de marihuana, balanzas utilizadas para el fraccionamiento y dinero producto de la venta”, precisó.
Castillo también aclaró la complejidad geográfica del lugar donde se concretó el allanamiento. “Es una zona de difícil acceso, un camino por donde solo puede transitar una motocicleta. Sin embargo, el equipo DIDROP Concepción, con vasta experiencia en este tipo de investigaciones, realizó el procedimiento sin sobresaltos”, concluyó.