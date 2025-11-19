Concepción: secuestran un “ladrillo” de marihuana capaz de producir 12.000 bagullos

En un operativo realizado en el barrio Nueva Esperanza de Concepción, personal de la Dirección de Drogas Peligrosas (DIDROP) Sur incautó un ladrillo de marihuana de aproximadamente un kilo, dinero en efectivo y una balanza de precisión. Según informaron las autoridades, con esa cantidad de droga se podrían preparar cerca de 12.000 bagullos listos para su comercialización. Un hombre quedó aprehendido y a disposición de la Justicia.