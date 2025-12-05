Plataformas de transporte: la capital tucumana avanza con la reglamentación de Uber, DiDi y Cabify

Tras la regulación de las plataformas electrónicas en el Concejo Deliberante, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán programa las primeras reuniones para comenzar a trabajar en la reglamentación del nuevo sistema de transporte que incluye a motos, autos y taxis. Mientras tanto, se define desde cuándo regirá la actualización del boleto de colectivos a $1.250.
El cuerpo parlamentario que dirige Fernando Juri aprobó ayer por unanimidad la reforma del sistema de transporte de pasajeros de la Capital. Con el objetivo de regular la actividad de los choferes de las apps, se dispuso la creación del Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (Sutrapa) y se establecieron derechos y obligaciones para los taxistas y para los conductores particulares. Aparte, se dictó una normativa para el servicio de transporte en motocicletas.
La ordenanza del Sutrapa indica que los choferes de ambas actividades deberán poseer licencia de conducir profesional, seguro obligatorio, constancia de inscripción en el régimen que corresponda, vehículo con antigüedad máxima de 13 años y otros. Además, distingue cláusulas por separado, como que los taxis serán los únicos habilitados a levantar pasajeros en la calle, y que los coches particulares deberán inscribirse en el Registro Municipal de Plataformas Digitales para Transporte.
Definiciones clave
Hay criterios y disposiciones que quedarán en manos de la administración capitalina, encargada de reglamentar la nueva norma. Según fuentes del municipio, el próximo martes habrá una primera reunión para analizar el articulado que aprobó el Concejo Deliberante. Además de pautas específicas a definir, como el tamaño de la cilindrada para las motocicletas, la intendencia a cargo de Rossana Chahla tomará decisiones clave: las condiciones de tributación y el margen de cupificación (si la hubiera).
Por un lado, la ordenanza para regular las plataformas en la Capital indica que las empresas deberán acreditar “cumplimiento de las normativas municipales vigentes, incluyendo las obligaciones tributarias municipales y la aceptación del régimen sancionatorio municipal”. Al ser considerada una actividad económica, se prevé que el monto imponible sea calculado a través del Tributo Económico Municipal (TEM).
Por otro lado, se plantea que la limitación de la cantidad de vehículos en circulación “es una posibilidad”. Se trata de una discusión que se resolverá a medida que avancen las conversaciones, y que además dependerá de la capacidad operativa del municipio para realizar los controles, pero el análisis parte de un pedido expreso del sector taximetrero. Sucede que, a diferencia de los choferes particulares, la cantidad de taxistas habilitados para trabajar está definido según el número de licencias otorgadas (1 cada 100 habitantes), lo que para los conductores fomenta la competencia desleal entre los sistemas.
En un primer momento, los concejales habían incorporado en el articulado una cláusula que determinaba que el municipio podría definir tal cupificación, pero luego fue removido. Sin embargo, es una consideración que se mantiene puertas adentro del edificio de Lavalle y 9 de Julio.
Boleto de colectivos
El Concejo Deliberante también concedió un aumento del 30% para el servicio de transporte público, por pedido del sector empresarial. La actualización tarifaria para los coches urbanos dispuesta en $1.250 se pondrá en vigencia una vez que el Ejecutivo la promulgue: al igual que con la regulación de las plataformas, dependerá de la decisión de la Intendencia si se efectúa en los próximos días, o bien, se hace de manera ficta; es decir, en forma automática una vez cumplido el plazo de ocho días hábiles.
A partir de la promulgación, se calcula un plazo de entre 48 y 72 horas para que la administración capitalina notifique sobre la readecuación de la tarifa a las oficinas del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y que se adapten los descuentos del sistema nacional.