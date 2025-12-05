Plataformas de transporte: la capital tucumana avanza con la reglamentación de Uber, DiDi y Cabify

Por otro lado, se plantea que la limitación de la cantidad de vehículos en circulación “es una posibilidad”. Se trata de una discusión que se resolverá a medida que avancen las conversaciones, y que además dependerá de la capacidad operativa del municipio para realizar los controles, pero el análisis parte de un pedido expreso del sector taximetrero. Sucede que, a diferencia de los choferes particulares, la cantidad de taxistas habilitados para trabajar está definido según el número de licencias otorgadas (1 cada 100 habitantes), lo que para los conductores fomenta la competencia desleal entre los sistemas.