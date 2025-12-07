Secciones
Seguridad

Un hombre fue asesinado durante un presunto asalto en la zona sur de la capital

Ocurrió este domingo a la madrugada en pasaje Lautaro al 3000.

Peritos, en el lugar del hecho. MPF Peritos, en el lugar del hecho. MPF
Hace 2 Hs

Un hombre de 45 años fue asesinado esta madrugada en pasaje Lautaro al 3000, en la zona sur de la capital, durante un presunto asalto que es materia de investigación. 

La víctima, identificada como Carlos Germán Herrera, fue encontrada gravemente herida frente a su vivienda y murió poco después en el Hospital Padilla.

De acuerdo con el testimonio de su hijo, Herrera alcanzó a decir que había sido víctima de un robo antes de que se advirtiera que presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen. Tras el llamado al servicio de emergencias 107, fue trasladado al centro de salud, donde finalmente falleció pese a los esfuerzos médicos.

La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, es dirigida por el fiscal Pedro Gallo, interviene en la causa. En la escena trabajó el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), encargado del relevamiento del lugar y la búsqueda de indicios que permitan reconstruir lo ocurrido.

Lugar del hecho. MPF Lugar del hecho. MPF

La funcionaria Silvia Ojeda coordinó las primeras medidas dispuestas por el Ministerio Público Fiscal, mientras se avanza en la toma de testimonios y el análisis de evidencias. 

Según fuentes del caso, hasta el momento no hay personas aprehendidas y la investigación sigue en curso.

Temas San Miguel de TucumánHospital Centro de Salud Zenón SantillánMinisterio PúblicoPedro Gallo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales
1

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante
2

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil
3

Cuánto nos saldrá pasar las vacaciones en Brasil

Los cabos sueltos en la Policía
4

Los cabos sueltos en la Policía

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?
5

¿Qué pasa puertas adentro de la Casa de Gobierno?

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños
6

Un experto en neurociencias explica cómo afectan las pantallas a los niños

Más Noticias
Un hombre fue asesinado de un disparo en la zona del Parque Guillermina

Un hombre fue asesinado de un disparo en la zona del Parque Guillermina

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Lluvia y maratón de Netflix: las seis mejores películas para ver este domingo

Los cabos sueltos en la Policía

Los cabos sueltos en la Policía

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Revelan datos claves en el caso del uso de presos para trabajar en casa de un comisario

Revelan datos claves en el caso del uso de presos para trabajar en casa de un comisario

Familiares políticos de la niña asesinada en San Cayetano quedaron detenidos

Familiares políticos de la niña asesinada en San Cayetano quedaron detenidos

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Oscar Castillo: un empresario, la crisis más oscura de Tucumán y la fórmula para salir adelante

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Muhammad Ali y López de Zavalía pasearon por Tribunales

Comentarios