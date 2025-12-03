El Gobierno garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad: ¿habrá bono de fin de año para los estatales?

¿Habrá bono de fin de año?

Consultado sobre la posibilidad de otorgar un bono extraordinario, Amado fue cauteloso y afirmó que no hay una definición inmediata. “Si hay o no bono, eso se va a definir mucho más adelante. Ahora estamos abocados a reunir los dineros necesarios para cumplir con las obligaciones salariales que tenemos y que terminan de abonarse hasta el sábado de esta semana”, explicó.