El Gobierno garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad: ¿habrá bono de fin de año para los estatales?

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, aseguró que la Provincia mantiene el cumplimiento estricto de sus obligaciones salariales con los trabajadores estatales, al tiempo que destacó el impacto positivo que esto tiene en la estabilidad social y económica de Tucumán.
Durante una rueda de prensa, el funcionario brindó precisiones sobre el aumento salarial, la actualización por inflación y el pago del segundo Sueldo Anual Complementario (SAC). “Ayuda a que Tucumán tenga paz social que estemos pagando los salarios en tiempo y forma, con el aumento del 4,5% acordado con todos los gremios hace unos meses”, afirmó Amado.
El ministro recordó que los incrementos salariales se actualizan cada dos meses, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec, mecanismo que fue consensuado con los sindicatos para garantizar que los haberes no pierdan contra la inflación.
En relación con el segundo aguinaldo, Amado confirmó que se pagará entre el 18, 19 y 20 de diciembre, tal como estaba previsto. “Será antes de las fiestas de fin de año”, remarcó, llevando tranquilidad a los trabajadores estatales.
El titular de Gobierno destacó además que la Provincia continúa “atendiendo algunas particularidades que pueden tener los distintos gremios, acompañando y asistiendo en las gestiones que consideren necesarias”. Señaló que las conversaciones siempre se dan “dentro de las posibilidades reales que tiene Tucumán”, y resaltó la “buena predisposición del gobernador Osvaldo Jaldo para escuchar cada planteo”.
¿Habrá bono de fin de año?
Consultado sobre la posibilidad de otorgar un bono extraordinario, Amado fue cauteloso y afirmó que no hay una definición inmediata. “Si hay o no bono, eso se va a definir mucho más adelante. Ahora estamos abocados a reunir los dineros necesarios para cumplir con las obligaciones salariales que tenemos y que terminan de abonarse hasta el sábado de esta semana”, explicó.