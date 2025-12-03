Secciones
Política

El Gobierno garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad: ¿habrá bono de fin de año para los estatales?

Regino Amado señaló que la provincia ya reunió los fondos para cumplir con el SAC; se pagará entre el 18 y el 20 de este mes.

Hace 2 Hs

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, aseguró que la Provincia mantiene el cumplimiento estricto de sus obligaciones salariales con los trabajadores estatales, al tiempo que destacó el impacto positivo que esto tiene en la estabilidad social y económica de Tucumán. 

Durante una rueda de prensa, el funcionario brindó precisiones sobre el aumento salarial, la actualización por inflación y el pago del segundo Sueldo Anual Complementario (SAC). “Ayuda a que Tucumán tenga paz social que estemos pagando los salarios en tiempo y forma, con el aumento del 4,5% acordado con todos los gremios hace unos meses”, afirmó Amado.

El ministro recordó que los incrementos salariales se actualizan cada dos meses, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec, mecanismo que fue consensuado con los sindicatos para garantizar que los haberes no pierdan contra la inflación.

En relación con el segundo aguinaldo, Amado confirmó que se pagará entre el 18, 19 y 20 de diciembre, tal como estaba previsto. “Será antes de las fiestas de fin de año”, remarcó, llevando tranquilidad a los trabajadores estatales. 

El titular de Gobierno destacó además que la Provincia continúa “atendiendo algunas particularidades que pueden tener los distintos gremios, acompañando y asistiendo en las gestiones que consideren necesarias”. Señaló que las conversaciones siempre se dan “dentro de las posibilidades reales que tiene Tucumán”, y resaltó la “buena predisposición del gobernador Osvaldo Jaldo para escuchar cada planteo”.

CASA DE GOBIERNO / Imagen ilustrativa de Archivo LA GACETA CASA DE GOBIERNO / Imagen ilustrativa de Archivo LA GACETA

¿Habrá bono de fin de año?

Consultado sobre la posibilidad de otorgar un bono extraordinario, Amado fue cauteloso y afirmó que no hay una definición inmediata. “Si hay o no bono, eso se va a definir mucho más adelante. Ahora estamos abocados a reunir los dineros necesarios para cumplir con las obligaciones salariales que tenemos y que terminan de abonarse hasta el sábado de esta semana”, explicó.

Temas Regino Amado
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Operativo DNI en verano: tres días para renovar documentos y pasaportes en el Complejo Belgrano

Operativo DNI en verano: tres días para renovar documentos y pasaportes en el Complejo Belgrano

Lo más popular
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?
1

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”
2

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

La avanzada de los gauchos del norte
3

La avanzada de los gauchos del norte

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026
4

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado
5

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027
6

El sorteo definió el camino de Los Pumas: así quedó su grupo para el Mundial de Rugby 2027

Más Noticias
Del sur a los Valles: así avanza el ambicioso plan vial que impulsa la Provincia

Del sur a los Valles: así avanza el ambicioso plan vial que impulsa la Provincia

La historia detrás del Señor 5: la conexión británica y el origen del apodo del jefe de los espías

La historia detrás del "Señor 5": la conexión británica y el origen del apodo del jefe de los espías

Quién es Cristian Auguadra, el contador del entorno de los Caputo que se convirtió en el nuevo “Señor 5”

Quién es Cristian Auguadra, el contador del entorno de los Caputo que se convirtió en el nuevo “Señor 5”

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Cambios en la SIDE: Neiffert será reemplazado por Auguadra

Cambios en la SIDE: Neiffert será reemplazado por Auguadra

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

La Causa Cuadernos volvió a tener un giro inesperado

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Comentarios