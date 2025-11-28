Secciones
¿Cómo queda el calendario de feriados nacionales 2026?

Mientras que algunos feriados pueden trasladarse a los lunes o viernes, el Gobierno nacional puede agregar tres días no laborables con fines turísticos.

El Gobierno todavía no confirmó cómo quedará el calendario con feriados del próximo año.
28 Noviembre 2025

Durante las últimas semanas del año, las familias y los trabajadores empiezan a planear cuándo serán sus vacaciones. Muchos empezaron a preguntarse también cuándo serán los feriados y fines de semana largos de 2026. Aunque el Gobierno nacional no oficializó el calendario 2026, sí hay algunas festividades inamovibles que permiten prever cómo podría quedar el cronograma del próximo año.

El 2025 tuvo en total 11 feriados inamovibles y cuatro trasladables. Con estos últimos se dispusieron organizaciones para formar los fines de semana largos. A algunos de ellos se sumaron, además, días no laborables, en que los empleadores deciden si prestarán servicio o no. La administración pública, por su parte, tiene plena disposición sobre esos días.

Calendario de feriados 2026

Tomando en cuenta los feriados inamovibles de este año, se puede prever cómo quedará el calendario de 2026. El primer feriado inamovible será el jueves 1 de enero. Le seguirá en febrero el fin de semana extra largo –primero del año– que será desde el sábado 14 hasta el martes 17: los dos últimos días serán los feriados de Carnaval.

En marzo hay solo un feriado no trasladable: el 24 por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Seguirán en abril el segundo fin de semana extra largo del año que estará conformado por el jueves 2 –Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas–, el viernes 3 –Viernes Santo– y el sábado y domingo.

En mayo los dos feriados que marca el calendario son inamovibles: el viernes 1 por el Día del Trabajador y el lunes 25 por la Revolución de Mayo. Junio tiene también sus fechas patrias. La primera de ellas es trasladable: el 17 de julio se conmemora a Martín Miguel de Güemes y en 2026 coincidirá con un martes. La segunda es inamovible ya que el 20 se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

El único feriado de julio será el jueves 9, Día de la Independencia, que no puede trasladarse. En agosto, el lunes 17 se celebra al General José de San Martín. Septiembre no tendrá feriados nacionales, pero Tucumán tiene un feriado provincial el miércoles 24 y el único feriado de octubre será el del lunes 12, Día de la Diversidad Cultural, que este año fue trasladable.

Para terminar el año, en noviembre hay un solo feriado trasladable, el Día de la Soberanía Nacional, que en 2026 será un viernes. Diciembre, por su parte, tendrá los clásicos feriados por festividades religiosas del martes 8, Día de la Inmaculada Concepción, y el viernes 25 por Navidad.

