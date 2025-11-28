¿Cómo queda el calendario de feriados nacionales 2026?

En mayo los dos feriados que marca el calendario son inamovibles: el viernes 1 por el Día del Trabajador y el lunes 25 por la Revolución de Mayo. Junio tiene también sus fechas patrias. La primera de ellas es trasladable: el 17 de julio se conmemora a Martín Miguel de Güemes y en 2026 coincidirá con un martes. La segunda es inamovible ya que el 20 se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.