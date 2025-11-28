Rosalía revolucionó a Luzu TV: cantó con Ángela Torres, bailó cumbia con Karina y se puso la camiseta de Argentina

La cantante también habló de su reciente lanzamiento y, entre bromas y un tono de seriedad, dijo no ser consciente realmente de lo que hace momento a momento. “Yo lo único que puedo controlar es ser honesta, con qué es lo que tengo que experimentar ahora mismo como ser humano. Los demás luego lo perciben como tal, se siente cuando eso está hecho con honestidad”, dijo sobre “Lux”.