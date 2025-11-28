Secciones
Rosalía revolucionó a Luzu TV: cantó con Ángela Torres, bailó cumbia con Karina y se puso la camiseta de Argentina

La cantante catalana se suma a los artistas internacionales que quedan impactados con la reacción del público argentino.

Rosalía recibió una bandera y una camiseta argentina y no dudó en usarlas. Rosalía recibió una bandera y una camiseta argentina y no dudó en usarlas.
28 Noviembre 2025

Una multitud se aglutinó esta mañana en avenida Cabildo al 1500, en la puerta de los estudios de Luzu TV para ver a Rosalía. La cantante catalana participó por primera vez del streaming de Nicolás Occhiato, “Nadie dice nada”. Su presencia revolucionó a los conductores del streaming y rompió todos los récords superando los 420.000 espectadores en vivo.

El estudio de Luzu TV se llenó de fanáticos. Entre ellos, artistas argentinas que pidieron estar presentes solo para ver a la intérprete de “Con altura”. En la entrevista, Rosalía recibió con gran aprecio el cariño de su público y, en respuesta, tuvo todos los guiños posibles con la cultura Argentina.

"Nadie dice nada": Rosalía, una fan de Argentina

Apenas al ingresar, Rosalía recibió una bandera argentina con el logo de “Lux”, su último álbum y se la puso sobre los hombros. Mientras una pequeña multitud la rodeaba en el estudio, la cantante no dejaba de sorprenderse con la forma en que todos los presentes entonaban y coreaban las canciones que le hacían bailar.

La cantante también habló de su reciente lanzamiento y, entre bromas y un tono de seriedad, dijo no ser consciente realmente de lo que hace momento a momento. “Yo lo único que puedo controlar es ser honesta, con qué es lo que tengo que experimentar ahora mismo como ser humano. Los demás luego lo perciben como tal, se siente cuando eso está hecho con honestidad”, dijo sobre “Lux”.

También recibió a una fanática que, luego de cantar a capela entre el público que la esperaba en la acera, fue invitada a subir al estudio. Allí, la artista que se identificó como Cande Domínguez, le compartió un pendrive con sus composiciones.

Pero los momentos culmines se dieron cuando Rosalía dijo escuchar cumbia. De inmediato la musicalización cambió y empezó a sonar “Con la misma moneda” de Karina. El estudio de repente adoptó clima de fiesta y, desde el control de los productores salió la misma Karina para cantar en vivo. “Me cumpliste un sueño: ver a Rosalía bailando ‘Con la misma moneda’”, dijo.

Para despedirse y sin dejar de sorprenderse de la reacción del público argentino, Rosalía dejó una firma para el estudio de Luzu TV. También recibió de regalo una remera de la Selección Argentina que besó y se puso de inmediato. “Me encanta su sudadera”, declaró antes de hacer una selfie grupal.

