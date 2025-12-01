"No voy a dejar de hacerlo": Ángela Torres y una confesión insólita sobre su forma de saludar

Ángela Torres sorprendió al público de Nadie dice nada (Luzu), al confesar la particular y cariñosa manera en que saluda a sus amigos. La cantante contó que al recibir a sus amigos les da un beso en la boca, lo realiza de manera natural y no tiene intención de dejarlo, incluso cuando está en pareja.
La artista Ángela Torres generó revuelo reciente al revelar un detalle íntimo sobre sus costumbres sociales. La cantante tiene el hábito de saludar a su círculo cercano de amistades con un beso en la boca, conocido popularmente como "pico". La periodista Andrea Taboada indicó que el relato de la cantante "abrió una discusión sobre los límites de las demostraciones de cariño en la vida cotidiana".
La intérprete explicó que este gesto forma parte de su vida personal desde siempre, lo ejecuta de modo natural. La joven detalló que esta práctica representa una demostración de afecto auténtico hacia sus seres queridos, sin buscar ser una provocación. En el programa Nadie dice nada de Luzu TV, la artista explicó que este gesto "forma parte de su vida desde siempre".
Ángela Torres explicó por qué saluda cariñosamente
La vocalista argentina fue clara al señalar que su manera de saludar es una genuina expresión de aprecio, desprovista de segundas intenciones. Torres enfatizó que el "pico" representa una simple muestra de afecto para su círculo íntimo. Sobre su consistencia en la costumbre, la figura pública declaró firmemente: "No voy a dejar de hacerlo porque tenga novio...".
La franqueza de la artista desató una discusión viral en las plataformas digitales, donde los pareceres de los usuarios resultaron muy diferentes. Algunos interpretaron el saludo como una acción inocente, mientras otros observadores consideraron que el gesto podría ocasionar problemas en una relación de pareja. El tema abrió una discusión más amplia sobre su impacto en las relaciones personales y sociales, según comentaron los conductores del ciclo.
La postura inalterable de Ángela Torres
A pesar de las críticas surgidas a raíz de su confesión pública, Ángela Torres mantuvo sin cambios su postura inicial. La artista reafirmó su decisión de seguir saludando a sus amigos de esta misma forma particular, manteniéndose fiel a sus costumbres. La joven sostuvo que su gesto responde a una demostración de cariño genuina.
Durante la emisión del programa de streaming, la actriz confirmó la práctica al besar a uno de los presentes, el conductor Marcos Giles. La situación demostró en vivo la naturalidad con que Torres ejecuta la acción frente a las cámaras. Las imágenes del encuentro con el conductor se volvieron virales, según la nota periodística, y Marcos Giles y Ángela Torres "se besaron en vivo".