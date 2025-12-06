El contundente descargo de Araceli González en redes tras sus dichos sobre Adrián Suar: "Soltar"

La separación entre Araceli González y Adrián Suar sigue generando ruido más de dos décadas después. En los últimos días, la actriz volvió a quedar en el centro de la escena tras sus declaraciones sobre el gerente de programación de El Trece.
La polémica comenzó tras su participación en Otro Día Perdido (El Trece), el ciclo que conduce Mario Pergolini. A la salida del programa, González habló con la prensa y se refirió sin filtros a su vínculo con Suar, con quien mantiene una relación distante desde hace años. Antes, había destacado lo que significó para ella regresar al canal, al que describió como su “casa” y su “familia”.
Consultada sobre su ex pareja, la actriz fue tajante: "Con lo cabrona que soy, imaginate si no hablé. Todo lo que tenía que decirle, se lo dije. Tengo muy buenas devoluciones. Con todo el mundo él es divino. Conmigo no”. Según relató, el vínculo es prácticamente inexistente y aún persiste una herida provocada por una frase del empresario, la cual marcó un antes y un después en su relación como padres.
El descargo de Araceli González
Tras el revuelo, Araceli utilizó su cuenta de la red social Instagram para respaldar la posición de su hijo y distender el clima. Allí comentó que disfrutó su visita al programa de Pergolini: "Me divertí un montón, pero... ¡Cómo estamos con la maldad, eh! ¡La lengua está tremenda!", expresó con ironía durante un vivo.
Y recordó que llevaba tres años alejada de los focos para dedicarse de lleno a su línea de cosméticos, pero que sintió que era tiempo de volver a dar entrevistas. Además, mencionó la nota que brindó a LAM (América) el mismo día, donde volvió a mencionar a Suar: “Voy a hacer una nota hermosa, salgo de la nota hermosa y me esperan periodistas. Como soy muy educada, hablo lo que tengo que hablar, pero vienen con esas preguntas, yo no soy la que tengo que soltar, es el periodismo".
Con evidente molestia por la insistencia mediática en episodios del pasado, agregó: "Y si solo vamos a hablar de lo que pasó 32 años atrás... ¡Claro! ¡Siempre voy a caer en esa trampa espantosa! Pero bueno, nada, están muy heavys. Yo les juro que no lo podía creer pero tampoco soy ingenua, no vivo en un pomelo. Sé cómo se está manejando todo”.
También lamentó que casi no se hable de su presente como empresaria y de los desafíos de emprender en un contexto económico complejo. Y al analizar la repercusión de sus dichos sobre Suar, adoptó un tono más serio: "Si yo hablara en serio... hay una verdad. Lo que pasa es que esa verdad no se dice tanto. ¿Okay?"
Criticó que en los medios no suele haber espacio para profundizar: "Prefiero hablar de manera chistosa lo que tanto me costó conseguir, que es la paz, a meterme a fondo en un lugar que nada es muy efímero y que uno no puede desarrollar un tema con mucho tiempo".
"Para desarrollar un tema con mucho tiempo, hay que escribir un libro o hay que hacer una entrevista muy larga la realidad es mucho más grave del chiste que yo puedo hacer atrás. Y algún día quizás se van a enterar. No ahora, pero algún día se van a enterar", sostuvo.
Por último, González habló de la crianza y el acompañamiento de sus hijos en medio de situaciones familiares sensibles: "Ellos están muy bien abordados. Cuando nosotros transitamos distintas cosas, lo que hay que hablarles es con la verdad. Hay muchas verdades que a ellos se les viene encima y se dan cuenta, empiezan a ordenar sus propios cajoncitos y empiezan a relacionarse y a vincularse con la gente de la mejor manera y como pueden”.