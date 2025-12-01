Harrison Ford regresa en grande: HBO Max suma uno de los mayores hitos de la ciencia ficción a su catálogo

Un clásico imprescindible que vuelve a brillar

Estrenada en 1982 y dirigida por Ridley Scott, Blade Runner es considerada una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Su atmósfera, su estética y su reflexión sobre la humanidad marcaron un antes y un después en el cine. Harrison Ford, en uno de los papeles más icónicos de su carrera, interpreta a Rick Deckard, un cazador de replicantes atrapado en una Los Ángeles futurista que todavía hoy impresiona.