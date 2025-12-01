Harrison Ford regresa en grande: HBO Max suma uno de los mayores hitos de la ciencia ficción a su catálogo

HBO Max quiere cerrar el año por todo lo alto. Y, a juzgar por su agenda de estrenos de diciembre, todo apunta a que lo logrará. La plataforma suma títulos de peso, entre ellos Una batalla tras otra, la nueva película de Paul Thomas Anderson que aspira a varios premios Oscar. Pero la verdadera sorpresa para los cinéfilos llega con el desembarco de una obra fundamental del género: ‘Blade Runner’, protagonizada por Harrison Ford.
Un clásico imprescindible que vuelve a brillar
Estrenada en 1982 y dirigida por Ridley Scott, Blade Runner es considerada una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Su atmósfera, su estética y su reflexión sobre la humanidad marcaron un antes y un después en el cine. Harrison Ford, en uno de los papeles más icónicos de su carrera, interpreta a Rick Deckard, un cazador de replicantes atrapado en una Los Ángeles futurista que todavía hoy impresiona.
El regreso del film a HBO Max coloca nuevamente en primer plano una obra cuya influencia permanece intacta más de cuatro décadas después. Su secuela, Blade Runner 2049 —dirigida por Denis Villeneuve y estrenada en 2017— está disponible en Movistar Plus+, ampliando el universo original con una nueva mirada, treinta años después de los eventos de la primera entrega.
Un mes clave para HBO Max
Diciembre se presenta como un mes especial para la plataforma, que busca despedir 2025 con estrenos de fuerte peso cinéfilo. La llegada de Blade Runner refuerza el catálogo con un título que no solo es historia del género, sino también una de las interpretaciones más recordadas de Harrison Ford.
Para fanáticos de Scott, Ford y la ciencia ficción
Además de este clásico, HBO Max suma otros lanzamientos destacados que consolidan un final de año especialmente atractivo para los amantes del cine. Y para quienes quieran profundizar aún más en la filmografía de Ridley Scott, continúa el debate entre críticos y espectadores acerca de cuál es su película más brillante—una discusión que Blade Runner siempre domina.