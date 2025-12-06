Extienden la entrega de boletos gratuitos para jubilados: hasta cuándo podés retirarlos

Respecto a la situación tarifaria del transporte, Nicastro indicó que el Gobierno provincial continúa evaluando posibles ajustes. “Se está analizando precisamente la adecuación de las tarifas de lo que sería la posición provincial. Vamos a esperar unos días”, afirmó. Además, recordó que desde el año pasado se trabaja en un esquema que amortigüe el impacto de un eventual incremento. “Estamos haciendo un análisis como para que el efecto del aumento sea menor para aquellas distancias mayores”, dijo.