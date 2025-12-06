Extienden la entrega de boletos gratuitos para jubilados: hasta cuándo podés retirarlos

La semana pasada la mayoría de los jubilados recibieron sus tickets para viajar de forma gratuita en colectivos de la provincia. Este viernes, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán decidió anunciar la extensión de la entrega de los boletos para jubilados para que, quienes no hayan llegado a retirarlos en los días correspondientes, aún puedan acceder a este beneficio.
Desde el 1 hasta el 5 se entregó la primera tanda de boletos, pero aún hay beneficiarios que no retiraron sus tickets. Esta prestación será imprescindible para los próximos días del mes, dado que los concejales de la capital acaban de aprobar el aumento del boleto que pasará a costar $1.250, un 31% más del monto actual.
Cuánto continuará la entrega de boletos para jubilados
El secretario de Transporte de la provincia, Vicente Nicastro, anunció que la extensión del operativo seguirá la semana próxima en el Complejo Belgrano. Las autoridades decidieron poner un día adicional para continuar con la entrega la semana próxima. Como el lunes es un día extraordinario por el feriado de la Inmaculada Concepción de María, el operativo seguirá el martes 9 de diciembre.
“Vamos a extender hasta el próximo martes, primer día hábil de la semana próxima, ya que el 8 va a ser feriado”, explicó Nicastro. “El próximo martes vamos a estar un día más en el Complejo Belgrano, atendiendo a todos los jubilados que, por alguna razón, no hayan podido apersonarse durante esta semana, y obviamente cualquiera sea el DNI que tengan”.
Transporte público en Tucumán
El secretario destacó que la campaña de entrega se encuentra en su etapa final. “Está faltando por entregar relativamente poco, no más allá del 10%. Tuvimos una buena cantidad de gente que ya se apersonó para retirar su boleto, pero como están quedando algunos, extendemos por un día más”, señaló.
Respecto a la situación tarifaria del transporte, Nicastro indicó que el Gobierno provincial continúa evaluando posibles ajustes. “Se está analizando precisamente la adecuación de las tarifas de lo que sería la posición provincial. Vamos a esperar unos días”, afirmó. Además, recordó que desde el año pasado se trabaja en un esquema que amortigüe el impacto de un eventual incremento. “Estamos haciendo un análisis como para que el efecto del aumento sea menor para aquellas distancias mayores”, dijo.