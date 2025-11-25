Arranca la entrega de los boletos gratuitos para jubilados: cómo y dónde retirarlos en Tucumán

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público anunció que entre el 1 y el 5 de diciembre se realizará un nuevo operativo de entrega de Boletos Gratuitos para jubilados de toda la provincia. La atención será de 7 a 13, con un esquema dividido entre capital e interior, y un cronograma ordenado por la terminación del DNI.