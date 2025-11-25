Secciones
Arranca la entrega de los boletos gratuitos para jubilados: cómo y dónde retirarlos en Tucumán

El operativo se realizará el 1 al 5 de diciembre en el Complejo Belgrano.

Hace 2 Hs

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público anunció que entre el 1 y el 5 de diciembre se realizará un nuevo operativo de entrega de Boletos Gratuitos para jubilados de toda la provincia. La atención será de 7 a 13, con un esquema dividido entre capital e interior, y un cronograma ordenado por la terminación del DNI.

En San Miguel de Tucumán, los beneficiarios deberán presentarse en el Complejo Belgrano (avenida Sáenz Peña y Lamadrid). En el interior, la entrega se hará en cada municipio y comuna, según el domicilio registrado del jubilado.

Los boletos corresponden a diciembre de 2025, y enero y febrero de 2026, con vencimiento el 10 de marzo de 2026.

Cronograma de entrega según terminación de DNI

Lunes 1: terminados en 0 y 1

Martes 2: terminados en 2 y 3

Miércoles 3: terminados en 4 y 5

Jueves 4: terminados en 6 y 7

Viernes 5: terminados en 8 y 9

El secretario de Transporte y Seguridad Vial, Vicente Nicastro, pidió a los beneficiarios respetar las fechas establecidas:

“Es importante recordar que los jubilados cumplan con este cronograma para poder brindar una mejor atención”.

Además, recordó que es obligatorio presentar el DNI físico, y que si el titular no puede concurrir, un tercero está habilitado para retirar los pasajes, siempre y cuando lleve el documento del beneficiario.

Nicastro destacó el alcance del programa, una política de Estado impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo:

“Tenemos un total de 92.000 jubilados beneficiados en toda la provincia, de los cuales aproximadamente un 40% (unos 38.000) corresponden a San Miguel de Tucumán. El resto es del interior”.

