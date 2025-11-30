¿Cuánto cobra de aguinaldo en diciembre de 2025 un jubilado con la mínima?

Cuánto cobran los jubilados con el aguinaldo

ANSES confirmó que el pago del aguinaldo comenzará el 9 de diciembre, coincidiendo con la fecha de inicio de los primeros depósitos mensuales. Este es un punto clave en el calendario antes de las acreditaciones masivas. La liquidación se llevará a cabo siguiendo el orden habitual de pago, basado en la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.