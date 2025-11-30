¿Cuánto cobra de aguinaldo en diciembre de 2025 un jubilado con la mínima?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha anunciado las fechas de inicio para la liquidación del medio aguinaldo correspondiente a la última parte del año. Este pago comenzará a realizarse en paralelo con el calendario previsional de diciembre.
El proceso de liquidación del aguinaldo, junto con los haberes mensuales, incluirá un aumento del 2,34% aplicado a todas las prestaciones. Además, los beneficiarios recibirán un bono extraordinario de setenta mil pesos que también se sumará al total de la liquidación de diciembre. ANSES ha especificado qué grupos de beneficiarios serán los primeros en recibir estos pagos combinados.
Cuándo cobrar el aguinaldo de diciembre de 2025
El calendario de pagos de diciembre será particularmente importante para los beneficiarios de ANSES. La liquidación de este mes reúne tres componentes de pago distintos que se acreditarán de forma conjunta. Estos incluyen el haber mensual que ha sido actualizado, el refuerzo económico extraordinario, y el Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo.
El haber mensual contará con un aumento del 2,34% aplicado a todos los montos de las prestaciones. Además, se sumará un bono extraordinario de setenta mil pesos que complementa la liquidación de diciembre. El aguinaldo se depositará de forma automática, pero se acredita únicamente a los grupos de jubilados y pensionados habilitados por la normativa actual.
Cuánto cobran los jubilados con el aguinaldo
ANSES confirmó que el pago del aguinaldo comenzará el 9 de diciembre, coincidiendo con la fecha de inicio de los primeros depósitos mensuales. Este es un punto clave en el calendario antes de las acreditaciones masivas. La liquidación se llevará a cabo siguiendo el orden habitual de pago, basado en la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.
Con la aplicación del aumento del 2,34% en diciembre, la jubilación mínima asciende a $340.879,59. Este monto actualizado se utiliza como la base para el cálculo del aguinaldo del semestre. El aguinaldo es un componente que se acredita por separado en el recibo y forma una parte significativa del ingreso total que perciben los jubilados elegibles.