¿Cómo afecta a nuestros riñones consumir naranjas a diario?

Las naranjas son un clásico de la alimentación diaria por su aporte de vitamina C y su frescura, pero un nuevo interés comenzó a crecer en torno a sus efectos sobre los riñones. ¿Qué sucede cuando esta fruta se vuelve un hábito cotidiano? Aunque suele asociarse con beneficios generales para la salud, especialistas señalan que también tiene un impacto particular en el funcionamiento renal, algo que muchos desconocen.