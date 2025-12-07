Secciones
¿Cómo afecta a nuestros riñones consumir naranjas a diario?

Se trata de una fruta con efectos muy favorables, en particular para las personas que conviven con afecciones en los riñones.

Hace 1 Hs

Las naranjas son un clásico de la alimentación diaria por su aporte de vitamina C y su frescura, pero un nuevo interés comenzó a crecer en torno a sus efectos sobre los riñones. ¿Qué sucede cuando esta fruta se vuelve un hábito cotidiano? Aunque suele asociarse con beneficios generales para la salud, especialistas señalan que también tiene un impacto particular en el funcionamiento renal, algo que muchos desconocen.

Nutricionistas explican que ciertos componentes de la naranja pueden favorecer procesos clave vinculados a la hidratación, la eliminación de desechos y el equilibrio interno del organismo. Esto abrió una pregunta que intriga a quienes buscan mejorar su bienestar a través de la alimentación: ¿cómo puede una fruta tan común influir en órganos tan importantes? 

Naranjas vs. bananas: cuál es mejor para tus riñones y por qué

Las naranjas destacan por sus efectos positivos en el cuerpo, especialmente en los riñones. Gracias a que están compuestas en un 90% por agua, ayudan a mantener estos órganos hidratados y representan una opción favorable frente a otras frutas como la banana, cuyo consumo no siempre resulta ideal para la salud renal.

Este último fruto es conocido por su alto contenido de potasio, un mineral esencial para la función nerviosa y la contracción muscular. Sin embargo, quienes padecen enfermedades renales deben evitarla, ya que su organismo no logra eliminar el exceso de potasio que se concentra en los riñones. Según datos de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), 100 g de banana aportan 200 mg de potasio, y una porción de 225 g llega a los 329 mg.

¿Cuántas naranjas deberíamos consumir por día?

Para evitar los riesgos, las personas que padecen problemas renales pueden optar por otras frutas, como las beneficiosas naranjas. El consumo moderado es la clave en todos los casos, pero debe ser mínimo en las personas que sufren de esta condición (máximo de una pieza diaria, ya sea en fruto o en jugo). 

Para el resto de la población, ese límite no existe. Asi es posible consumir dos piezas de fruta entera o cuatro en jugo, aprovechando todos los beneficios que este alimento tiene para ofrecer. En cuanto al jugo de naranja, la FEN recuerda que apenas contiene fibra y tiene menores cantidades de vitaminas y minerales que la naranja entera, por lo que resulta más conveniente incorporar la fruta entera fresca.

