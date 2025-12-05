Los beneficios de la frutilla: ¿qué enfermedades ayuda a prevenir?

La frutilla suele destacarse por su sabor y por su presencia en todo tipo de recetas, pero detrás de su apariencia simple esconde propiedades que la vuelven mucho más que una fruta de estación. Diversos equipos de investigación comenzaron a revelar que su consumo regular podría tener un rol clave en la prevención de múltiples enfermedades, algunas de ellas más frecuentes de lo que imaginamos.