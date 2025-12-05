Los beneficios de la frutilla: ¿qué enfermedades ayuda a prevenir?

La frutilla suele destacarse por su sabor y por su presencia en todo tipo de recetas, pero detrás de su apariencia simple esconde propiedades que la vuelven mucho más que una fruta de estación. Diversos equipos de investigación comenzaron a revelar que su consumo regular podría tener un rol clave en la prevención de múltiples enfermedades, algunas de ellas más frecuentes de lo que imaginamos.
Sin embargo, los especialistas advierten que no se trata solo de incorporarla a la dieta, sino de entender qué compuestos la convierten en un aliado para la salud y por qué su impacto puede ser tan significativo. ¿Qué afecciones concretas podría ayudar a evitar? ¿Y qué tiene la frutilla que no poseen otras frutas? Las respuestas sorprenden incluso a quienes creen conocerla a fondo.
Cuáles son las enfermedades que ayuda a prevenir la frutilla
Enfermedades cardiovasculares
Las frutillas son muy efectivas en la prevención de enfermedades del corazón. Esto se debe a su contenido en antioxidantes como los flavonoides y antocianinas, que ayudan a reducir la inflamación y a mejorar la salud de los vasos sanguíneos.
Además, la fibra soluble presente en las frutillas puede contribuir a reducir el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, disminuyendo así el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition encontró que las personas que consumían frutillas regularmente mostraron una mejora en sus perfiles lipídicos y presión arterial.
Diabetes tipo 2
El consumo de frutillas también está asociado con la prevención de la diabetes tipo 2, debido a su bajo índice glucémico. Estas frutas contienen fibra y compuestos antioxidantes que mejoran la sensibilidad a la insulina y ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre.
Además, su alto contenido de vitamina C contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico, protegiendo al cuerpo de infecciones y otras complicaciones asociadas con la diabetes. Según un estudio publicado en Journal of Nutritional Biochemistry, la ingesta regular de frutillas puede ayudar a regular los niveles de glucosa en personas con riesgo de desarrollar diabetes.
Cáncer
Diversas investigaciones sugieren que las frutillas tienen propiedades anticancerígenas, especialmente en la prevención de cánceres como el de colon, mama y esófago. Esto es gracias a su alta concentración de antioxidantes como la vitamina C, el ácido elágico y las antocianinas.
Estos compuestos protegen al organismo contra los daños celulares causados por los radicales libres, que están involucrados en el desarrollo de tumores. Según la American Cancer Society, el consumo de frutas y verduras ricas en antioxidantes puede ayudar a reducir el riesgo de varios tipos de cáncer.
Problemas digestivos
Gracias a su alto contenido de fibra, las frutillas también pueden prevenir problemas digestivos como el estreñimiento y promover un sistema digestivo saludable. La fibra mejora el tránsito intestinal, ayudando a prevenir enfermedades relacionadas con el aparato digestivo, como el colon irritable.
Un estudio en Journal of Nutrition destacó que las dietas ricas en fibra, como las que incluyen frutillas, pueden reducir los síntomas del estreñimiento y promover la salud intestinal general.