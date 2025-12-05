Secciones
SociedadSalud

Los beneficios de la frutilla: ¿qué enfermedades ayuda a prevenir?

Se trata de una fruta que ofrece una abundante variedad de nutrientes fundamentales, capaces de respaldar múltiples sistemas corporales.

La frutilla es una fuente rica en nutrientes esenciales que apoyan diversos sistemas del cuerpo. La frutilla es una fuente rica en nutrientes esenciales que apoyan diversos sistemas del cuerpo. Diario Frutícola
Hace 2 Hs

La frutilla suele destacarse por su sabor y por su presencia en todo tipo de recetas, pero detrás de su apariencia simple esconde propiedades que la vuelven mucho más que una fruta de estación. Diversos equipos de investigación comenzaron a revelar que su consumo regular podría tener un rol clave en la prevención de múltiples enfermedades, algunas de ellas más frecuentes de lo que imaginamos.

Tres sabores de helados naturales frutales, ricos en proteína y sin azúcar

Tres sabores de helados naturales frutales, ricos en proteína y sin azúcar

Sin embargo, los especialistas advierten que no se trata solo de incorporarla a la dieta, sino de entender qué compuestos la convierten en un aliado para la salud y por qué su impacto puede ser tan significativo. ¿Qué afecciones concretas podría ayudar a evitar? ¿Y qué tiene la frutilla que no poseen otras frutas? Las respuestas sorprenden incluso a quienes creen conocerla a fondo.

Cuáles son las enfermedades que ayuda a prevenir la frutilla

Enfermedades cardiovasculares

Las frutillas son muy efectivas en la prevención de enfermedades del corazón. Esto se debe a su contenido en antioxidantes como los flavonoides y antocianinas, que ayudan a reducir la inflamación y a mejorar la salud de los vasos sanguíneos. 

Además, la fibra soluble presente en las frutillas puede contribuir a reducir el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, disminuyendo así el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition encontró que las personas que consumían frutillas regularmente mostraron una mejora en sus perfiles lipídicos y presión arterial.

Diabetes tipo 2

El consumo de frutillas también está asociado con la prevención de la diabetes tipo 2, debido a su bajo índice glucémico. Estas frutas contienen fibra y compuestos antioxidantes que mejoran la sensibilidad a la insulina y ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre. 

Además, su alto contenido de vitamina C contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico, protegiendo al cuerpo de infecciones y otras complicaciones asociadas con la diabetes. Según un estudio publicado en Journal of Nutritional Biochemistry, la ingesta regular de frutillas puede ayudar a regular los niveles de glucosa en personas con riesgo de desarrollar diabetes.

Cáncer

Diversas investigaciones sugieren que las frutillas tienen propiedades anticancerígenas, especialmente en la prevención de cánceres como el de colon, mama y esófago. Esto es gracias a su alta concentración de antioxidantes como la vitamina C, el ácido elágico y las antocianinas. 

Estos compuestos protegen al organismo contra los daños celulares causados por los radicales libres, que están involucrados en el desarrollo de tumores. Según la American Cancer Society, el consumo de frutas y verduras ricas en antioxidantes puede ayudar a reducir el riesgo de varios tipos de cáncer.

Problemas digestivos

Gracias a su alto contenido de fibra, las frutillas también pueden prevenir problemas digestivos como el estreñimiento y promover un sistema digestivo saludable. La fibra mejora el tránsito intestinal, ayudando a prevenir enfermedades relacionadas con el aparato digestivo, como el colon irritable. 

Un estudio en Journal of Nutrition destacó que las dietas ricas en fibra, como las que incluyen frutillas, pueden reducir los síntomas del estreñimiento y promover la salud intestinal general.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes
1

Regularizaron Uber, DiDi y Cabify y establecieron plazos para los choferes

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial
2

El Presupuesto se sancionó con críticas hacia las comunas y a las facultades al Poder Ejecutivo provincial

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”
3

Conductores de Uber moto: “Si la regulación nos perjudica, iremos a la Justicia”

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda
4

En San Miguel de Tucumán hay cuatro veces más taxis de lo que se recomienda

Causa Cuadernos: la Unidad de Información Financiera cargó con dureza contra Cristina Kirchner
5

Causa Cuadernos: la Unidad de Información Financiera cargó con dureza contra Cristina Kirchner

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina
6

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina

Más Noticias
Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

Programa Volver al Trabajo: cuánto cobran los beneficiarios en diciembre 2025

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Alerta máxima por tormentas y calor extremo: ¿qué zonas serán las más afectadas?

Novedades de ARCA: hasta cuánto se podrá transferir desde billeteras virtuales en diciembre

Novedades de ARCA: hasta cuánto se podrá transferir desde billeteras virtuales en diciembre

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

¿Quién es Lucía Klug? La legisladora que propuso un impuesto al gas metano que producen las vacas

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Comentarios