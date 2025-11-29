Secciones
Deficiencia de vitamina D: cuáles son los síntomas y riesgos según Mayo Clinic

Hace 2 Hs

La Mayo Clinic, prestigiosa institución médica fundada en Rochester, Minnesota, advierte que la vitamina D es un nutriente esencial para la construcción y preservación del sistema óseo. 

Su importancia también abarca funciones musculares, nerviosas e inmunitarias, por lo que sus niveles en el organismo resultan determinantes para la salud general. Pero ¿cómo identificar una deficiencia y cuáles son los riesgos asociados?

De acuerdo con Mayo Clinic, la vitamina D interviene directamente en la absorción del calcio, lo que permite consolidar la densidad ósea necesaria para mantener la resistencia del esqueleto. Una disminución en sus niveles altera este proceso y compromete la fortaleza de los huesos.

Pero su acción no se limita al sistema esquelético. Este nutriente influye en el funcionamiento muscular, la comunicación nerviosa y el equilibrio del sistema inmunitario. Por eso, los especialistas alertan que niveles bajos pueden afectar procesos biológicos esenciales.

Síntomas de deficiencia de vitamina D

Cuando la vitamina D disminuye, el organismo manifiesta señales claras de desequilibrio. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

- Fragilidad ósea: pérdida de densidad mineral que vuelve los huesos más quebradizos y aumenta el riesgo de fracturas, incluso con traumatismos leves.

- Dolor óseo persistente: malestar continuo asociado al debilitamiento del tejido óseo.

- Confusión mental: dificultad para procesar información y mantener la claridad de pensamiento

- Deterioro cognitivo: problemas para aprender, recordar datos o ejecutar tareas mentales complejas.

Además de estos signos, estudios citados por Mayo Clinic analizan la relación entre niveles adecuados de vitamina D y un menor riesgo de enfermedades crónicas. Aunque no existe consenso definitivo, la institución señala que podría reducir la probabilidad de desarrollar esclerosis múltiple y que ha sido utilizada en formulaciones tópicas para tratar algunas variantes de psoriasis, siempre bajo supervisión médica.

Riesgos del exceso de vitamina D

La institución también advierte sobre los peligros del consumo excesivo, especialmente cuando se superan las 4000 UI diarias mediante suplementos. Esta sobredosis puede desencadenar:

- Náuseas

- Molestias digestivas

- Pérdida de apetito

- Disminución de peso

- Debilidad muscular

- Dificultades cognitivas

En casos más graves, la toxicidad puede afectar la función renal y alterar el ritmo cardíaco, constituyendo un riesgo importante para la salud.

Beneficios comprobados de la vitamina D

Los NIH destacan una amplia lista de beneficios asociados a niveles óptimos:

- Fortalecimiento de los huesos: mejora la absorción de calcio y previene osteoporosis y raquitismo.

- Mejor rendimiento muscular: favorece la fuerza y reduce el riesgo de caídas.

- Refuerzo del sistema inmunitario: ayuda a combatir agentes patógenos.

- Comunicación neurológica adecuada: contribuye a prevenir deterioro cognitivo.

- Protección cardiovascular: apoya la regulación de la presión arterial y la salud de los vasos sanguíneos.

- Apoyo en el embarazo: influye en la salud gestacional y el desarrollo prenatal.

- Prevención de enfermedades crónicas: se asocia a menor riesgo de diabetes, enfermedad renal crónica y algunos tipos de cáncer.

- Mejora del estado de ánimo: contribuye al bienestar emocional y a la reducción de trastornos depresivos.

En síntesis, la vitamina D cumple un papel fundamental en la estructura y mantenimiento del sistema óseo. Su función principal es facilitar la absorción del calcio, componente indispensable para la formación de huesos y dientes. Cuando este nutriente falta, aumenta el riesgo de raquitismo, osteomalacia y osteoporosis.

