Deficiencia de vitamina D: cuáles son los síntomas y riesgos según Mayo Clinic

Además de estos signos, estudios citados por Mayo Clinic analizan la relación entre niveles adecuados de vitamina D y un menor riesgo de enfermedades crónicas. Aunque no existe consenso definitivo, la institución señala que podría reducir la probabilidad de desarrollar esclerosis múltiple y que ha sido utilizada en formulaciones tópicas para tratar algunas variantes de psoriasis, siempre bajo supervisión médica.