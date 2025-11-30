No paró un segundo: antes de irse de Argentina, Rosalía preparó empanadas

Rosalía aterrizó en la Argentina este jueves 27 por la noche y desde ese momento, la promoción de su última gran obra, "Lux" se transformó en un rally de eventos que comprendió todo tipo de experiencias que la acercaron a nuestro país. Después de asistir a un show nocturno del colectivo argentino de músicos Cindy Cats, se reunió con Mariana Enríquez en un bar porteño emblemático, corrió al streaming de Luzu esa misma mañana, se pasó por el programa de Mario Pergolini, aprovechó para visitar La Bombonera y no se olvidó de cocinar uno de los platos emblemáticos del norte argentino.