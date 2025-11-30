No paró un segundo: antes de irse de Argentina, Rosalía preparó empanadas

Rosalía armó su agenda de visita a la Argentina sin perder tiempo. En poco más de un día la multipremiada cantante y la artista del momento hizo más de lo que algunos podrían completar en una semana. Desde el jueves por la noche que no paró entre entrevistas; milanesas en restaurantes; visitas a recintos de fútbol y hasta se dedicó a preparar empanadas en una sesión hogareña.
Rosalía aterrizó en la Argentina este jueves 27 por la noche y desde ese momento, la promoción de su última gran obra, "Lux" se transformó en un rally de eventos que comprendió todo tipo de experiencias que la acercaron a nuestro país. Después de asistir a un show nocturno del colectivo argentino de músicos Cindy Cats, se reunió con Mariana Enríquez en un bar porteño emblemático, corrió al streaming de Luzu esa misma mañana, se pasó por el programa de Mario Pergolini, aprovechó para visitar La Bombonera y no se olvidó de cocinar uno de los platos emblemáticos del norte argentino.
A las 19 horas podremos ver a Rosalía preparando empanadas
En un anuncio que sorprendió a todos los fanáticos, Rosalía también preparó sus propias empanadas, proceso que podrá verse hoy a las 19 hs. La experiencia culinaria de la cantante será compartida en el instagram de Ailu Tokman, una influencer gastronómica con una comunidad masiva de seguidores, que junto con su pareja, Andrés Simón, preparan platos sencillos, que mezclan lo tradicional con lo moderno.
El proceso de preparación de un plato típico
En su aviso de Instagram, la joven cocinera compartió una foto que asombró tanto a sus seguidores como a los fanáticos de la intérprete de "Divinize". En el medio Rosalía levantando un plato de empanadas, y a los lados los chefs que parecerían haber instruido a la cantante en cómo preparar este platillo típico.
El carrusel de fotos compartido por la influencer comprende otros momentos que podrán verse en el video que se publicará en el Instagram de la joven (@ailutokman) a las 19 horas: Rosalía posando para una selfie relajada, sosteniendo con sorpresa el regalo de parte de la pareja, un flamante mate para estrenar como recuerdo de Argentina y un detrás de escena donde puede verse a la artista en plena actividad culinaria.
"Alguna vez te imaginaste a Rosalía haciendo Empanadas Salteñas? Mañana 19hs 🇦🇷", escribió Tokman en su descripción de la publicación. "Gracias @rosalia.vt por la buena onda y la hermosa persona que sos, la pasamos increíble!", se sinceró la chef.