Secciones
EconomíaNoticias económicas

Melconian advirtió sobre la dolarización "desordenada" y señaló la prioridad económica para 2026

El ex funcionario argumentó que el éxito del Gobierno radica en la recuperación del valor del peso argentino.

Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación. Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación. Foto tomada de perfil.com.
Hace 2 Hs

El economista Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación, habló sobre la propuesta de dolarización impulsada por el gobierno de Javier Milei. En declaraciones a Radio Rivadavia, Melconian descartó la viabilidad de una dolarización a corto plazo, calificándola como una opción solo posible en un contexto "desordenado".

Melconian argumentó que el éxito del Gobierno radica en la recuperación del valor del peso argentino. En ese sentido, enfatizó que el país tiene la capacidad de estabilizar su economía utilizando su propia moneda.

“A la dolarización sólo podemos ir en un desorden, salvo que me digan que Estados Unidos quiere hacer de América Latina una Unión Europea”, explicó.

La inflación y el nivel de actividad económica

De cara a 2026, Melconian planteó que el Gobierno debería priorizar el equilibrio entre la tasa de inflación y el nivel de actividad económica. Consideró que no es imperativo alcanzar un dígito de inflación anual si esto implica un impacto negativo en la actividad económica.

Según el ex funcionario, el Gobierno debe el año que viene "buscar un equilibrio entre tasa de inflación y nivel de actividad". “Tiene que ir adelante sin ninguna vergüenza. No está escrito que tenga que ir a un dígito inflacionario anual en 2026. Y no lo puede hacer con tres cuartas partes del país bajo el agua”.

En cuanto a las reformas laboral, previsional y tributaria impulsadas por el gobierno, Melconian relativizó su impacto en el área económica. Sostuvo que estas reformas no sustituyen la necesidad de reformular la política macroeconómica, incluyendo la acumulación de reservas, la mejora de la competitividad, la reactivación del crédito y la monetización de la economía.

El economista señaló que las reformas estructurales son valiosas en un contexto de crecimiento ya en marcha, pero no son el factor determinante para iniciar dicho crecimiento. En su opinión, un programa de estabilidad económica es fundamental para impulsar el crecimiento.

Temas Buenos AiresCarlos MelconianLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Carlos Melconian cuestionó la política económica y advirtió sobre los desafíos hacia 2026

Carlos Melconian cuestionó la política económica y advirtió sobre los desafíos hacia 2026

Melconian pidió al Gobierno un rumbo para la política cambiaria y vaticinó que el sistema de bandas se va

Melconian pidió al Gobierno un rumbo para la política cambiaria y vaticinó que el sistema de bandas "se va"

El mercado palpita un riesgo país por debajo de 500 puntos: qué impacto tendrá en empresas y ahorristas

El mercado palpita un riesgo país por debajo de 500 puntos: qué impacto tendrá en empresas y ahorristas

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”

El riesgo país cayó al nivel más bajo en nueve meses y quedó a un paso de perforar los 600 puntos

El riesgo país cayó al nivel más bajo en nueve meses y quedó a un paso de perforar los 600 puntos

Lo más popular
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida
1

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal
2

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular
3

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”
4

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos
5

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa
6

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Más Noticias
Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

Luego de 31 años, confirman un fallo por mala praxis por la ceguera de una recién nacida

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

De un hobby de Navidad al éxito: la historia del gin taficeño que nació en el quincho de una casa

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

Acusan a jefes policiales de usar presos y efectivos como albañiles en una casa de El Cadillal

El caso Tacacho y la violencia de género: “Paola hizo 22 denuncias, y nadie la escuchó”

El caso Tacacho y la violencia de género: “Paola hizo 22 denuncias, y nadie la escuchó”

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

Presos al servicio del poder: el operativo en El Cadillal generó sorpresa entre los vecinos

Cambio de hábitos: se consume el ahorro y se apeló a la tarjeta

Cambio de hábitos: se consume el ahorro y se apeló a la tarjeta

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

Jaldo “surfea” en las olas del “Boyero”

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

El Tribunal de Cuentas abre un juicio por entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja Popular

Comentarios