Melconian advirtió sobre la dolarización "desordenada" y señaló la prioridad económica para 2026

En cuanto a las reformas laboral, previsional y tributaria impulsadas por el gobierno, Melconian relativizó su impacto en el área económica. Sostuvo que estas reformas no sustituyen la necesidad de reformular la política macroeconómica, incluyendo la acumulación de reservas, la mejora de la competitividad, la reactivación del crédito y la monetización de la economía.