Recuerdos fotográficos: 1978. Maradona y la juvenil llegan para enfrentar al Cosmos

Maradona, entonces de 18 años, era asunto de conversación de esos días porque no había sido incluido en la Selección mayor, que ese año había ganado el Mundial en Argentina. “De ese tema no quiero hablar”, dijo en la entrevista, titulada “Diego Maradona habla el lenguaje del gol”. “Yo, como mis compañeros, nos sentimos cómodos dirigidos por Menotti. Él nos tiene plena confianza y y nosotros tenemos fe en él. El equipo está en la etapa de su preparación y habrá que esperarlo”.