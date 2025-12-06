Recuerdos fotográficos: 1978. Maradona y la juvenil llegan para enfrentar al Cosmos

El 2 de noviembre de 1978 llegaron Diego Maradona, el DT César Luis Menotti y la Selección juvenil para enfrentarse al Cosmos Soccer Club de Nueva York. Se instalaron en la Hostería de San Javier y se entrenaron en una cancha cercana.
El equipo nacional ya se preparaba para participar en el Campeonato Mundial juvenil que se iba a desarrollar en enero en Montevideo, Uruguay. Junto a Diego estaban Ramón Díaz, Juan José Meza, Alfredo Torres y Daniel Sperandío, entre otros. En el Cosmos estaban jugadores como Franz Beckenbauer, Giorgio Chinaglia y Carlos Alberto.
Maradona, entonces de 18 años, era asunto de conversación de esos días porque no había sido incluido en la Selección mayor, que ese año había ganado el Mundial en Argentina. “De ese tema no quiero hablar”, dijo en la entrevista, titulada “Diego Maradona habla el lenguaje del gol”. “Yo, como mis compañeros, nos sentimos cómodos dirigidos por Menotti. Él nos tiene plena confianza y y nosotros tenemos fe en él. El equipo está en la etapa de su preparación y habrá que esperarlo”.
Maradona estaba en tratativas con su club, Argentinos Juniors, y pidió paciencia a la gente. “Por el momento me conformaré con lo que me dan”, dijo, y agregó: “de plata no me gusta hablar, pero Maradona quiere ganar lo que él cree que merece”.
Ante la pregunta de si le gustaría jugar en Europa, contestó: “Por supuesto. Allí se paga mejor al jugador que aquí y que en América y recibe el trato que se merece”. Aunque aclaró que “para el medio soy uno de los jugadores mejor pagados. Además me encuentro entre los míos y puedo asegurar el bienestar de toda mi familia”.
El viernes 3 de noviembre jugaron contra el Cosmos en la cancha de San Martín. Ganaron 2 a 1 y el primer gol fue un tiro libre a los 5 minutos. Zurdazo de Maradona.