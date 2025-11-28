Investigación por estafas: quedó detenida una “prestanombres"

Su rol en dos viviendas

En un inmueble ubicado en calle Marcos Paz esquina Esquiú de San Miguel de Tucumán, la mujer se mantuvo en el interior de la propiedad junto a otras personas hasta el 18 de febrero, día en el cual el damnificado logró recuperar la vivienda a través de una sentencia de desalojo. En otra propiedad, en calle Bolivia al 1.400, el 3 de mayo de 2024 un grupo de personas no identificadas irrumpió y despojó al propietario. En ese contexto, un abogado imputado realizó los actos preparatorios constituyendo el estudio previo sobre la situación registral del inmueble. Específicamente, la “prestanombre” suministró sus datos personales para la confección de los boletos junto a los datos provenientes de la dirección de Catastro respecto al inmueble de calle Bolivia al 1.400.