Investigación por estafas: quedó detenida una “prestanombres"

Siguiendo con la investigación que busca desbaratar una asociación ilícita que se dedicaba a usurpar viviendas, el Ministerio Fiscal imputó a otra miembro de 38 años como partícipe (se suma a su ex pareja de 39 años). La auxiliar de fiscal, Emely Rafael, en representación del titular de la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, Diego López Avila, oralizó los delitos atribuidos (cometidos entre el mes de febrero de 2023 y hasta el mes de marzo de 2025) y rol (en la asociación ilícita como partícipe secundario y en los delitos de usurpación por despojo como partícipe primario).
Mientras otros actuaban como miembros permanentes (entre ellos un comisario, dos policías retirados y dos abogados), llevaron a cabo múltiples acciones. “Efectuadas las irrupciones y tomas de posesión de los inmuebles, los imputado ejecutaron diversas maniobras ardidosas destinadas a simular la legitimidad de su ocupación y desapoderamiento, utilizando instrumentos públicos y privados falsos tales como actas, contratos de locación, cesiones de derechos y acciones”, detalló Rafael, quien requirió para la mujer (a cargo de dos hijos, uno de ellos menor de edad) medidas de menor intensidad por el término de seis meses. Lo solicitado fue autorizado por el juez actuante por lo que la acusada deberá someterse al proceso y no obstaculizar la investigación; fijar y mantener domicilio.
Su rol en dos viviendas
En un inmueble ubicado en calle Marcos Paz esquina Esquiú de San Miguel de Tucumán, la mujer se mantuvo en el interior de la propiedad junto a otras personas hasta el 18 de febrero, día en el cual el damnificado logró recuperar la vivienda a través de una sentencia de desalojo. En otra propiedad, en calle Bolivia al 1.400, el 3 de mayo de 2024 un grupo de personas no identificadas irrumpió y despojó al propietario. En ese contexto, un abogado imputado realizó los actos preparatorios constituyendo el estudio previo sobre la situación registral del inmueble. Específicamente, la “prestanombre” suministró sus datos personales para la confección de los boletos junto a los datos provenientes de la dirección de Catastro respecto al inmueble de calle Bolivia al 1.400.