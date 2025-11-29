Karina Milei vuelve a escena en Buenos Aires: el congreso libertario busca mostrar poder y marcarle la cancha a Kicillof

El congreso retoma las discusiones iniciadas en diciembre de 2024 durante un acto para la militancia en el Teatro Gran Rivadavia, en Flores, donde el oficialismo analizó el primer año de gestión y los desafíos de consolidarse como fuerza política. En esta oportunidad, el foco estará puesto en la agenda legislativa bonaerense, uno de los frentes más sensibles para el Gobierno.