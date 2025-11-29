Karina Milei vuelve a escena en Buenos Aires: el congreso libertario busca mostrar poder y marcarle la cancha a Kicillof

La Libertad Avanza desplegará este domingo su mayor demostración de músculo político en territorio bonaerense desde la derrota electoral de septiembre. Con Karina Milei como figura central, el oficialismo nacional celebrará un nuevo “congreso libertario” en el NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, con el objetivo de reordenar su interna, afinar la estrategia legislativa y, sobre todo, volver a disputarle el terreno político al gobernador Axel Kicillof de cara al 2027.
El encuentro comenzará a las 9 y se extenderá hasta las 17, con la participación de 746 dirigentes del espacio: consejeros escolares, concejales, legisladores provinciales, diputados nacionales y coordinadores seccionales y distritales. Será, además, el primer evento partidario masivo en la provincia de Buenos Aires desde los comicios locales, un gesto que busca recuperar impulso tras un resultado que obligó al oficialismo a recalcular su mapa político.
Un cierre a cargo de “El Jefe”
Karina Milei, en su rol de presidenta nacional de La Libertad Avanza y secretaria general de la Presidencia, será la responsable de cerrar el congreso. Antes hablarán Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y Sebastián Pareja, armador bonaerense del espacio, publicó Infobae.
El evento, organizado sobre la histórica avenida Patricio Peralta Ramos frente a la playa Bristol, incluirá seis mesas temáticas para fortalecer el trabajo territorial y legislativo: técnica parlamentaria; gestión en consejos escolares; análisis presupuestario; implementación de la Boleta Única en Papel; reordenamiento administrativo y regional de la provincia; y liderazgo, comunicación y presentación de proyectos. También habrá un seminario legislativo encabezado por Milei y Menem.
El congreso retoma las discusiones iniciadas en diciembre de 2024 durante un acto para la militancia en el Teatro Gran Rivadavia, en Flores, donde el oficialismo analizó el primer año de gestión y los desafíos de consolidarse como fuerza política. En esta oportunidad, el foco estará puesto en la agenda legislativa bonaerense, uno de los frentes más sensibles para el Gobierno.
Pero también será, inevitablemente, un gesto político hacia el gobernador Axel Kicillof. Si bien el tono de este encuentro promete mayor encuadre institucional, el antecedente inmediato del oficialismo marca otra cosa: el primer “congreso libertario”, realizado el 26 de junio en La Plata, tuvo un fuerte tinte confrontativo. Aquel día, Javier Milei calificó al mandatario provincial como un “pichón de Stalin”, un “soviético” incapaz de “bajar el gasto público” y un “último zar de la miseria”.
El impacto de la derrota y el día después
Tras el traspié electoral bonaerense, el presidente volvió al mismo salón donde funcionó el búnker libertario para analizar lo ocurrido. Allí admitió errores políticos y aseguró que el peronismo “puso en juego todo el aparato que maneja hace 40 años”, lo que terminó inclinando la balanza. Desde entonces, el oficialismo se mantuvo alejado de los actos masivos en el principal distrito del país.
Por eso, el encuentro de este domingo tendrá una doble relevancia: será el primer gesto de reactivación política tras esa caída y, al mismo tiempo, la primera actividad importante luego de las elecciones generales de octubre, donde La Libertad Avanza logró imponerse al PJ en gran parte del país, incluida la provincia de Buenos Aires.