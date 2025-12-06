Secciones
EconomíaRural

Azúcar: hasta mediados del mes pasado, el NOA exportó unas 396.240 toneladas

La cifra implica un aumento de un 8.5%, respecto de la misma fecha de 2024.

Azúcar: hasta mediados del mes pasado, el NOA exportó unas 396.240 toneladas
Hace 5 Hs

Las exportaciones regionales de azúcar realizadas por Tucumán, Salta y Jujuy alcanzaron un total de 396.240 toneladas al 15 de noviembre.

Los datos comparativos presentados en el gráfico 2 se hicieron sobre la base de la información provista al Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) provenientes de las declaraciones de los 19 ingenios azucareros y destilerías de alcohol de Tucumán, de Salta y de Jujuy, con datos adicionales del Centro Azucarero Argentino, del Centro Azucarero del Norte Argentino (Carna), consulta y análisis de información aportada por Aduana Tucumán, y del Sistema de Operaciones de Comercio Exterior del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), como de otras fuentes privadas.

De esta base de información se muestran en el gráfico los volúmenes exportados por la región NOA desde el 1 de mayo hasta el 15 de noviembre en ambas zafras. El volumen exportado evidencia un incremento de un 8.5%, que representan 31.186 toneladas más que la campaña 2024 a la misma fecha.

Los destinos de exportación según el tipo de azúcar son:

• Azúcar crudo: Estados Unidos, Chile, Arabia Saudita y Canadá.

• Azúcar blanco: Paraguay, Estados Unidos, Chile, Uruguay y Canadá.

• Azúcar orgánico: Estados Unidos.

Por otro lado, el Ipaat indicó que en su pagina web se puede visualizar la evolución del precio del azúcar en el mercado interno, donde el valor de la bolsa de 50 kg (vagón ingenio) ha mostrado incrementos en los últimos días.

según la información recolectada de diversas fuentes se puede informar un precio de referencia al 4/12/2025 en $24.960 + IVA (aproximadamente, $ 30.202 en total). Se puede analizar la curva del precio del azúcar en las estadísticas de mercado en la web del Ipaat. (Valores de mercado).

Temas TucumánInstituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Explosión de inscriptos: Atlético Tucumán lanzó su primera prueba exclusiva para arqueros y agotó cupos en un día

Explosión de inscriptos: Atlético Tucumán lanzó su primera prueba exclusiva para arqueros y agotó cupos en un día

Conmoción en Villa 9 de Julio: confirman que el niño fue víctima de un crimen

Conmoción en Villa 9 de Julio: confirman que el niño fue víctima de un crimen

Domingo Cavallo volvió a criticar a Milei por el dólar barato y las altas tasas: “Neutralizan los beneficios de la apertura”

Domingo Cavallo volvió a criticar a Milei por el dólar barato y las altas tasas: “Neutralizan los beneficios de la apertura”

Lo más popular
Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro
1

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

¿Quiénes pueden acceder a los préstamos de hasta $100.000.000 de tres bancos y cuáles son las tasas de interés?
2

¿Quiénes pueden acceder a los préstamos de hasta $100.000.000 de tres bancos y cuáles son las tasas de interés?

Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT
3

Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?
4

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina
5

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina

Una experta en menopausia compartió su rutina para estar en forma
6

Una experta en menopausia compartió su rutina para estar en forma

Más Noticias
¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

¿Por qué el laurel te puede ayudar para atraer más abundancia?

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dice la psicología sobre las personas que visten siempre de negro

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina

La revolución de la paciencia: diciembre y el desafío de proteger el cerebro de tus hijos de TikTok y los algoritmos de la dopamina

¿Quiénes pueden acceder a los préstamos de hasta $100.000.000 de tres bancos y cuáles son las tasas de interés?

¿Quiénes pueden acceder a los préstamos de hasta $100.000.000 de tres bancos y cuáles son las tasas de interés?

Una experta en menopausia compartió su rutina para estar en forma

Una experta en menopausia compartió su rutina para estar en forma

Bill Gates alerta sobre un repunte “trágico” de la mortalidad infantil

Bill Gates alerta sobre un repunte “trágico” de la mortalidad infantil

Primer Congreso de Constelaciones Familiares

Primer Congreso de Constelaciones Familiares

Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT

Festival Incandescente: seis bandas tucumanas cierran el año con shows en Arquitectura de la UNT

Comentarios