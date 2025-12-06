Azúcar: hasta mediados del mes pasado, el NOA exportó unas 396.240 toneladas

Las exportaciones regionales de azúcar realizadas por Tucumán, Salta y Jujuy alcanzaron un total de 396.240 toneladas al 15 de noviembre.
Los datos comparativos presentados en el gráfico 2 se hicieron sobre la base de la información provista al Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) provenientes de las declaraciones de los 19 ingenios azucareros y destilerías de alcohol de Tucumán, de Salta y de Jujuy, con datos adicionales del Centro Azucarero Argentino, del Centro Azucarero del Norte Argentino (Carna), consulta y análisis de información aportada por Aduana Tucumán, y del Sistema de Operaciones de Comercio Exterior del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), como de otras fuentes privadas.
De esta base de información se muestran en el gráfico los volúmenes exportados por la región NOA desde el 1 de mayo hasta el 15 de noviembre en ambas zafras. El volumen exportado evidencia un incremento de un 8.5%, que representan 31.186 toneladas más que la campaña 2024 a la misma fecha.
Los destinos de exportación según el tipo de azúcar son:
• Azúcar crudo: Estados Unidos, Chile, Arabia Saudita y Canadá.
• Azúcar blanco: Paraguay, Estados Unidos, Chile, Uruguay y Canadá.
• Azúcar orgánico: Estados Unidos.
Por otro lado, el Ipaat indicó que en su pagina web se puede visualizar la evolución del precio del azúcar en el mercado interno, donde el valor de la bolsa de 50 kg (vagón ingenio) ha mostrado incrementos en los últimos días.
según la información recolectada de diversas fuentes se puede informar un precio de referencia al 4/12/2025 en $24.960 + IVA (aproximadamente, $ 30.202 en total). Se puede analizar la curva del precio del azúcar en las estadísticas de mercado en la web del Ipaat. (Valores de mercado).