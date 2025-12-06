Azúcar: hasta mediados del mes pasado, el NOA exportó unas 396.240 toneladas

Los datos comparativos presentados en el gráfico 2 se hicieron sobre la base de la información provista al Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) provenientes de las declaraciones de los 19 ingenios azucareros y destilerías de alcohol de Tucumán, de Salta y de Jujuy, con datos adicionales del Centro Azucarero Argentino, del Centro Azucarero del Norte Argentino (Carna), consulta y análisis de información aportada por Aduana Tucumán, y del Sistema de Operaciones de Comercio Exterior del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), como de otras fuentes privadas.