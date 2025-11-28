Explosión de inscriptos: Atlético Tucumán lanzó su primera prueba exclusiva para arqueros y agotó cupos en un día

Atlético Tucumán abrirá por primera vez en su historia un proceso de captación exclusivo para arqueros, y la respuesta fue tan grande que las inscripciones debieron cerrarse en apenas un día. El club recibió más de 180 anotaciones para participar del evento que se realizará el martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de diciembre desde las 8.30, en el complejo José Salmoiraghi (“Ojo de Agua”).
La convocatoria estaba destinada a guardametas libres de las categorías 2006 a 2013. Y aunque la intención inicial era mantener la inscripción abierta hasta el domingo o el lunes previos, el caudal de solicitudes superó cualquier cálculo. “Nos sorprendió muchísimo. No pensamos que iba a ser así, pero nos alegra. Se está poniendo mucho énfasis y energía para que salga bien”, remarcaron desde el área.
Una iniciativa inédita en el club
Gustavo Pérez, encargado del area de arqueros en la institución, explicó que el proyecto significó un desafío desde su planteo, pero que encontró apoyo en todas las áreas. “Es algo que se hace por primera vez en el club. No fue fácil, pero ya está en marcha y me pone muy contento porque tuve la aceptación de mucha gente: directivos, directores deportivos, el área de captación y los profes que van a estar abocados. Será novedoso y específico”, destacó.
El entrenador detalló que la evaluación se centrará en aspectos técnicos y tácticos, y también en la búsqueda de determinados biotipos. “La idea es ver arqueros con buen porte físico, pero también lo técnico y lo táctico. Según la edad, se analiza si tiene proyección para mejorar la técnica en tres o seis meses, porque el arquero requiere mucho de levantarse, posicionarse, coordinar. No es lo mismo que un jugador de campo”, explicó.
Pérez también compartió su visión desde una etapa personal de transición. “Es un conjunto de cosas que se fueron dando y hoy es una realidad, tanto que yo esté en la institución como que este proyecto exista. Agradezco a los directivos y a Martín Anastacio, que dio una mano enorme. Hace poco todavía me tocaba jugar; incluso tuve propuestas para disputar el Regional, pero ahora estoy del otro lado, como entrenador”, contó.
Su objetivo, dijo, es claro. “Aportar mi granito de arena y sumarles a los chicos la experiencia y vivencias que tuve. Estoy contento con este presente y deseo que todo salga de la mejor manera”, afirmó.
Cómo será la prueba
La evaluación abarcará tres jornadas consecutivas. Cada día se observará un grupo de aproximadamente 60 arqueros, según detalló Omar Vallcaneras, referente del área de captación. “Se trabajará en lo físico, se hará un estudio de su estado general y después se verá lo técnico. Todo lo que requiere la visión de un arquero, más allá de lo futbolístico. Lo futbolístico es una cosa y la técnica es otra”, explicó.
Los participantes, que llegarán desde Tucumán, Buenos Aires, Jujuy, Salta y Santiago del Estero, deberán presentarse con apto físico e hidratación.
Luego de los tres días, el cuerpo técnico seleccionará a quienes hayan mostrado mejores condiciones. “Buscamos lo mejor de lo mejor. Los que queden serán esos”, aseguró Vallcaneras.
Atlético Tucumán vivirá así un proceso histórico para el puesto más particular del fútbol, con un nivel de interés que superó todas las expectativas y dejó en claro el impacto de una iniciativa inédita en la institución.