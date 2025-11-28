Explosión de inscriptos: Atlético Tucumán lanzó su primera prueba exclusiva para arqueros y agotó cupos en un día

Una iniciativa inédita en el club

Gustavo Pérez, encargado del area de arqueros en la institución, explicó que el proyecto significó un desafío desde su planteo, pero que encontró apoyo en todas las áreas. “Es algo que se hace por primera vez en el club. No fue fácil, pero ya está en marcha y me pone muy contento porque tuve la aceptación de mucha gente: directivos, directores deportivos, el área de captación y los profes que van a estar abocados. Será novedoso y específico”, destacó.