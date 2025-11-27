Milei alinea su gabinete para afrontar las sesiones extraordinarias

La Casa Rosada quedó blindada por un férreo operativo de seguridad, con motivo de la primera reunión de gabinete encabezada por Manuel Adorni, quien recientemente asumió como Jefe de gabinete. El presidente Javier Milei se hizo presente en el encuentro, ubicándose en la cabecera de la mesa, en un gesto explícito de respaldo a su nuevo funcionario y para inaugurar simbólicamente la “segunda parte” de la gestión de gobierno.
La convocatoria incluyó tanto a los ministros de planta permanente como a los funcionarios entrantes que aún no juraron. En este escenario destacó la presencia de Alejandra Monteoliva, próxima ministra de Seguridad, y Carlos Presti, futuro ministro de Defensa, quienes compartieron el espacio con sus predecesores, Patricia Bullrich y Luis Petri, en una clara muestra de transición coordinada entre los equipos.
La lista de asistentes se completó con importantes figuras del ámbito político, judicial y económico. Asistieron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el canciller Pablo Quirno; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el jefe de Diputados, Martín Menem; y el influyente asesor Santiago Caputo. Los últimos en llegar fueron el ministro de Economía, Luis Caputo, y Luis Petri. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también participó activamente en el mitin.
Durante la cumbre, el Presidente Javier Milei tomó la palabra durante cerca de una hora para exponer sobre la situación general del país. En su mensaje, remarcó enfáticamente la necesidad de “cuidar el triunfo de octubre” y subrayó la importancia de que el Gabinete se focalice en explicar de manera clara y concisa a la ciudadanía el alcance y los beneficios de las profundas reformas impulsadas por el Ejecutivo.
El encuentro fue catalogado como la primera foto formal del Gobierno en su nueva etapa, aunque aún quedan varias definiciones pendientes. Fuentes de la Casa Rosada describieron el ambiente como un “muy buen clima” y confirmaron que la agenda estuvo enfocada en dos pilares: el presupuesto 2026 y el amplio paquete de reformas que se planea enviar al Congreso Nacional para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
Futuro legislativo
Respecto al temario legislativo, se baraja que las sesiones de verano contemplen, además del proyecto de Presupuesto, la inclusión de importantes reformas estructurales. Estas abarcan cambios significativos en el ámbito laboral y una serie de modificaciones de carácter fiscal, considerados vitales para la dinamización de la economía que busca el Ejecutivo.
Complementando los cambios económicos, se prevé la adhesión de otras iniciativas relevantes al paquete extraordinario. Entre ellas se encuentra una iniciativa destinada a que los ciudadanos argentinos “saquen los dólares del colchón” para inyectarlos en la economía formal, así como la controvertida reforma de la ley de glaciares.
En cuanto a las reformas sectoriales, la gestión libertaria decidió postergar cualquier iniciativa vinculada al fútbol dentro del paquete de extraordinarias, en un momento de tensión con la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) liderada por Claudio “Chiqui” Tapia. Si bien el tema no está descartado, se planea retomar a mediano plazo, contemplando un posible viraje hacia el modelo de Sociedades Anónimas de Fútbol (SAF), similar al de Brasil, en lugar de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) originalmente propuestas.
Nuevos roles
Un elemento crucial en la nueva etapa es el rol articulador del ministro del Interior, Diego Santilli, quien ha estado activamente involucrado en la relación con las provincias. Santilli recibió, por ejemplo, al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y se jactaban en sus oficinas de haber visto a 14 de los 20 gobernadores que visitaron a Milei tras las elecciones de octubre, subrayando el esfuerzo por consolidar alianzas.
La reunión, que se extendió por algo menos de dos horas en el Salón Eva Perón, sirvió para que Adorni introdujera a ministros y secretarios presidenciales a la nueva metodología de trabajo. La cumbre tenía la premisa de avanzar en temas de las extraordinarias para luego dar paso a la explicación de Adorni sobre cómo planea ejecutar el seguimiento de gestión de las carteras.
Como parte de la nueva dinámica, Adorni dejó trascender que las reuniones de Gabinete se realizarán cada 10 días, aproximadamente. Además, el flamante jefe de Gabinete marcó un compromiso con el “mayor diálogo” y estableció que los ministros deberán presentar una serie de objetivos concretos a cumplir en los próximos dos meses, lo que apunta a una gestión con plazos más acotados.
Un video oficial difundido por la Casa Rosada capturó la llegada del jefe de Estado. Las imágenes registraron un momento particular en el que Javier Milei repitió, junto a Luis Petri, los saltos que ambos habían protagonizado en su primer encuentro cara a cara luego de las elecciones, simbolizando la unidad y el buen ánimo de la cúpula.
El material audiovisual también reveló gestos de camaradería y la recomposición de relaciones internas. Se plasmó un saludo con beso entre Karina Milei y Santiago Caputo, y se observó que el estratega se sentó junto a Martín Menem, a pesar de que ambos habían sostenido una fuerte interna previa a los comicios.
Como parte de la comunicación oficial, el video estuvo musicalizado con dos canciones icónicas que marcan la identidad de la administración: “Vamos por la gloria” de La Berisso, una de las bandas predilectas, y “Panic Show” de La Renga, reafirmando los símbolos culturales del espacio libertario.
Vacaciones a la vista
Adorni también explicó a los ministros que este año habrá una suerte de flexibilización de las condiciones de vacaciones para los principales funcionarios.
Si bien no hubo pedido de tiempos específicos, idealmente se contempla la primera quincena enero como la ideal para que los funcionarios tomen sus vacaciones, en medio de lo que sería el receso del Congreso antes de que se reanuden las sesiones extraordinarias, todo indica que en febrero.
Pese al anuncio, Adorni no se tomará vacaciones en este primer verano como jefe de Gabinete, en tanto el presidente Milei tampoco lo haría, y seguiría así con su línea de no tomar recesos desde que se convirtió en jefe de Estado. Las recomendaciones de Adorni llegaron este miércoles en contraposición a lo sucedido el año pasado, cuando se les pidió a los ministros que evitaran ir a destinos lujosos del exterior.
Consejo de Mayo: el Gobierno avanza con la reforma laboral
El Consejo de Mayo se reunió una vez más sin los consensos necesarios para tratar la reforma laboral en el período de sesiones extraordinarias que iniciará el próximo 10 de diciembre. El objetivo de la mesa de trabajo es avanzar con la redacción diseñada por los equipos propios luego de que Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y representante de los sindicatos hiciera pública su disconformidad. Ante esto, el objetivo del ministro Adorni es complejo porque debe intentar acercar posiciones con el representante sindical que se muestra reticente a lo que llaman “modernización laboral”, algo que había advertido en el pasado.