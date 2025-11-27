Milei alinea su gabinete para afrontar las sesiones extraordinarias

Consejo de Mayo: el Gobierno avanza con la reforma laboral

El Consejo de Mayo se reunió una vez más sin los consensos necesarios para tratar la reforma laboral en el período de sesiones extraordinarias que iniciará el próximo 10 de diciembre. El objetivo de la mesa de trabajo es avanzar con la redacción diseñada por los equipos propios luego de que Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y representante de los sindicatos hiciera pública su disconformidad. Ante esto, el objetivo del ministro Adorni es complejo porque debe intentar acercar posiciones con el representante sindical que se muestra reticente a lo que llaman “modernización laboral”, algo que había advertido en el pasado.



