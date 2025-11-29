El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal

Pese a que la administración libertaria había moderado el uso de la simbología vinculada a la motosierra durante la campaña tras la derrota bonaerense, su presencia volvió a cobrar fuerza tras el triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El propio Milei suele reivindicarla como insignia de su política de ajuste. Incluso mantiene una réplica dorada en su despacho y la ha obsequiado a figuras conservadoras como Elon Musk. “La motosierra es el símbolo de un cambio de época”, definió en más de una ocasión.