El Gobierno nacional prepara un nuevo achique del Estado: buscan reducir el 10% del personal

Un informe del Indec señaló que la dotación de personal en la administración pública, empresas y sociedades del Estado cayó 0,3% en octubre.

Hace 10 Hs

El Gobierno de Javier Milei trabaja en un plan para profundizar la reducción de la planta estatal y achicar la estructura pública. En Casa Rosada evitaron precisar la cantidad de empleados que se verán alcanzados por esta nueva etapa del ajuste, aunque anticiparon que podría impactar en “otro 10%” del total de trabajadores del sector público.

La tendencia ya se refleja en los datos oficiales. Un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicado el viernes pasado informó que la dotación de personal en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado cayó 0,3% en octubre. Allí también se detalló que actualmente el Estado cuenta con 282.570 trabajadores, cifra que el Gobierno busca continuar reduciendo.

Por instrucción directa del presidente Milei, cada organismo es sometido a una revisión minuciosa de estructuras y funciones. El objetivo, señalan, es “lograr un Estado más eficiente”. Desde el Ejecutivo reconocen que el análisis se concentra en “más de ocho áreas y organismos”, aunque evitan dar detalles porque “son temas sensibles” que involucran a trabajadores.

Según pudo saber el portal Infobae, durante los primeros dos años la reducción estuvo centrada en la administración centralizada. Ahora, el foco se desplaza hacia los organismos descentralizados, entre ellos AFIP, ARCA, ANMAT, el Archivo General de la Nación, CONICET, INDEC, ANSES, ENARGAS, INTA, INTI y ENACOM. “En cada organismo se llega al número en función de la cantidad de personas activas. No hay un porcentaje fijo. Varía mucho”, explicaron.

Recortes que se aceleran desde diciembre

Fuentes del Gobierno aseguran que la nueva reducción de personal es “inminente” y se extenderá durante los dos primeros trimestres de 2026. El proceso comenzará con el vencimiento de numerosos contratos en diciembre, muchos de los cuales podrían no renovarse. Además, los recortes podrían profundizarse si avanzan los planes oficiales de eliminar los registros de automotores y privatizar distintas empresas estatales.

Pese a que la administración libertaria había moderado el uso de la simbología vinculada a la motosierra durante la campaña tras la derrota bonaerense, su presencia volvió a cobrar fuerza tras el triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El propio Milei suele reivindicarla como insignia de su política de ajuste. Incluso mantiene una réplica dorada en su despacho y la ha obsequiado a figuras conservadoras como Elon Musk. “La motosierra es el símbolo de un cambio de época”, definió en más de una ocasión.

En este nuevo escenario, y con su desembarco en la Jefatura de Gabinete, Adorni promete acelerar la reducción de personal y áreas para lograr una gestión más ágil.

Entre los sectores bajo revisión también figuran los Medios Públicos. Según adelantó este medio, el Gobierno evalúa implementar un plan de retiro voluntario como parte del objetivo de achicar la estructura. La intención es reducir parte del total de 2.400 trabajadores que integran la Televisión Pública y Radio Nacional.

