El dólar oficial volvió a bajar tras el anuncio de la colocación de un nuevo bono

En paralelo, el dólar mayorista encadenó su tercer descenso consecutivo. Este viernes retrocedió nueve pesos o 0,6%, hasta ubicarse en $1.435, también el nivel más bajo desde el 21 de noviembre. A lo largo de la semana, el tipo de cambio oficial recortó $16,50, lo que representa una disminución del 1,1%. El Banco Central (BCRA) estableció para la jornada un límite superior de la banda cambiaria en $1.513,49, lo que deja al dólar oficial a $78,49 por debajo del techo previsto para la libre flotación.