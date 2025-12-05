El dólar oficial volvió a bajar tras el anuncio de la colocación de un nuevo bono

Luego del anuncio de que Argentina regresará la próxima semana al mercado de capitales con la emisión de un bono en dólares para obtener divisas ante los vencimientos de enero, el mercado cambiario cerró la semana con nuevas bajas tanto en el segmento minorista como en el mayorista.
En el Banco Nación, el dólar al público descendió $10 -equivalente a un 0,7%- y finalizó la rueda a $1.460 para la venta, su menor valor desde el 21 de noviembre. En el balance semanal, la caída acumulada fue de $15.
En paralelo, el dólar mayorista encadenó su tercer descenso consecutivo. Este viernes retrocedió nueve pesos o 0,6%, hasta ubicarse en $1.435, también el nivel más bajo desde el 21 de noviembre. A lo largo de la semana, el tipo de cambio oficial recortó $16,50, lo que representa una disminución del 1,1%. El Banco Central (BCRA) estableció para la jornada un límite superior de la banda cambiaria en $1.513,49, lo que deja al dólar oficial a $78,49 por debajo del techo previsto para la libre flotación.
En tanto, el dólar blue repuntó y cerró a $1.435, con un alza diaria de cinco unidades frente al jueves. Pese a la suba del día, el balance semanal marcó un retroceso de $10, equivalente a 0,7%.
Argentina regresa al mercado de capitales con un bono en dólares a 2029
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el regreso de la Argentina al mercado de deuda en dólares con el lanzamiento de un nuevo título público. Se trata del Bonar 2029N, un bono bajo legislación argentina que ofrecerá una tasa del 6,5% anual y vencerá el 30 de noviembre de 2029.
La estrategia oficial apunta a captar dólares del mercado para hacer frente a los compromisos de deuda inminentes. "Vamos a salir con un bono a cuatro años. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas", destacó Caputo.
El ministro precisó que lo recaudado se utilizará para pagar "una parte" de los vencimientos de enero -cercanos a los U$S4.300 millones- con la premisa de no estresar las arcas del Banco Central.
Desde el Palacio de Hacienda explicaron que la emisión busca aprovechar la "fuerte compresión de las tasas de interés", producto de la confianza del mercado tras el resultado electoral y el desempeño del programa económico. "Habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza una nueva estrategia para refinanciar vencimientos de capital sin afectar el proceso de saneamiento del BCRA", detalló un informe oficial.
El bono amortizará el 100% del capital al vencimiento y pagará intereses semestrales. Los fondos obtenidos se destinarán a cancelar parcialmente el capital de los bonos Globales y Bonares que vencen en enero de 2026.
El resultado de la licitación se destinará a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos Bonar 30 y Bonar 29, con fecha de vencimiento el 9 de enero de 2026.
La recepción de ofertas se extenderá de 10 a 15 horas el 10 de diciembre de 2025 y la liquidación de las adjudicaciones está prevista para el 12 de diciembre. La modalidad contempla dos tramos: uno no competitivo, dirigido a inversores sin especialización financiera, con ofertas de hasta U$S50.000, y otro competitivo para montos mayores, sin tope máximo y con obligación de indicar precio por cada U$S1.000 de valor nominal.
Las órdenes deben canalizarse a través de agentes de liquidación y compensación o agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV). El monto máximo a colocar será fijado en la subasta conforme a lo dispuesto por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.