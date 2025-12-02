El dólar oficial toca máximos en un mes, pero los financieros operan a la baja

El mercado cambiario muestra señales mixtas en el arranque de diciembre. Mientras los dólares financieros operan con calma y tocan mínimos de un mes, el dólar oficial rompió la inercia de las últimas jornadas y alcanzó su valor más alto en 30 días.
Este martes, el dólar mayorista abrió a $1.455, lo que registra un alza diaria de $3,5. Este movimiento marca un cambio de ritmo respecto a noviembre, mes en el que la divisa operó casi planchada: avanzó apenas $6,5 (0,5%), contrastando con el salto del 5% que había registrado en octubre. En lo que va de 2025, la devaluación acumulada llega al 40,7%.
El dólar mayorista es la cotización del tipo de cambio oficial que utilizan los bancos y grandes empresas para operaciones de comercio exterior. Su valor se publica diariamente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y sirve como referencia para el resto de los tipos de cambio.
La corrección del oficial dejó la brecha cambiaria en torno al 3,9%, levemente por encima del cierre de octubre. En las pizarras del Banco Nación, el dólar minorista ya se consigue a $1.475.
La paradoja de los financieros
A contramano de la suba oficial y de la tendencia alcista que mostró el dólar blue, los tipos de cambio bursátiles retroceden. El MEP cayó a $1.473,81 y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.490,70, perforando el piso del último mes.
El "talón de Aquiles"
Detrás de las pizarras, los fundamentos macroeconómicos mostraron luces de alerta. La liquidación del agro se desplomó en noviembre: ingresaron U$S760 millones, una caída del 62% interanual. Según Max Capital, esto se debe al adelantamiento de exportaciones ocurrido en septiembre bajo el decreto 682/2025.
Sin embargo, el dato que más inquieta al mercado es el de las reservas netas. Bajo la metodología del FMI, el Banco Central cerraría el año con un saldo negativo de U$S17.000 millones. Esto significa que, si hoy hubiera que cancelar los pasivos en dólares de corto plazo, la entidad no tendría fondos propios para hacerlo.
El mercado especula con que el Gobierno de Javier Milei intente una recompra de bonos globales en las próximas semanas para comprimir el riesgo país -que podría perforar los 650 puntos si se acumulan reservas- sin presionar el tipo de cambio.