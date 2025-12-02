El dólar oficial toca máximos en un mes, pero los financieros operan a la baja

Este martes, el dólar mayorista abrió a $1.455, lo que registra un alza diaria de $3,5. Este movimiento marca un cambio de ritmo respecto a noviembre, mes en el que la divisa operó casi planchada: avanzó apenas $6,5 (0,5%), contrastando con el salto del 5% que había registrado en octubre. En lo que va de 2025, la devaluación acumulada llega al 40,7%.