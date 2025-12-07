En el Conicet crean una plataforma para estimular la mente y la memoria en forma gratuita

La expectativa de vida crece y los desafíos que trae el envejecimiento empiezan a ganar espacio en las conversaciones de la salud. En ese ámbito, investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Mar del Plata desarrollaron Labpsi, una plataforma online y gratuita que reúne más de 100 ejercicios diseñados para fortalecer la memoria, la atención, el razonamiento y otras funciones clave del cerebro.