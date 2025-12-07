En el Conicet crean una plataforma para estimular la mente y la memoria en forma gratuita

La expectativa de vida crece y los desafíos que trae el envejecimiento empiezan a ganar espacio en las conversaciones de la salud. En ese ámbito, investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Mar del Plata desarrollaron Labpsi, una plataforma online y gratuita que reúne más de 100 ejercicios diseñados para fortalecer la memoria, la atención, el razonamiento y otras funciones clave del cerebro.
Aunque nació dentro de la Facultad de Psicología como un recurso académico, hoy Labpsi circula en hogares, centros de salud, talleres comunitarios y espacios terapéuticos de distintos países de Latinoamérica. Su principal ventaja es la accesibilidad: funciona en cualquier dispositivo, no solicita registro y permite comenzar a entrenar la mente en cuestión de segundos, y sin costo.
Para jóvenes y adultos, la propuesta ofrece un desafío simple: activar la concentración, mejorar la velocidad mental y sumar pequeñas actividades que pueden hacer diferencia con el tiempo.
Cómo funciona Labpsi y qué tipo de ejercicios ofrece
El sitio organiza sus actividades en nueve categorías que abarcan memoria, atención, razonamiento, percepción, cognición social y lenguaje. Cada ejercicio indica qué habilidad trabaja y permite avanzar por niveles de dificultad representados con colores, desde el verde hasta el rojo.
Ese diseño acompaña el progreso y ayuda a evitar frustraciones, lo que hace más sostenido el entrenamiento. La interfaz fue ajustada durante los últimos años a partir de pruebas con personas mayores, lo que permitió mejorar la claridad y agilizar la navegación general.
La plataforma también se transformó en una herramienta útil para talleres de estimulación cognitiva, sesiones con profesionales y acompañamientos individuales. En muchos casos, funciona como apoyo para personas que presentan deterioro cognitivo leve o que necesitan alternativas a las actividades presenciales.
Un proyecto argentino que crece
Lo que comenzó como un laboratorio para estudiantes de Psicología terminó convirtiéndose en una plataforma con alcance regional disponible en labpsi.mdp.edu.ar Con el tiempo, el equipo incorporó ejercicios vinculados con temáticas sociales y culturales, como factores de riesgo para la demencia, historia de las mujeres y derechos de las personas mayores.
Ese enfoque, sumado a la gratuidad y la facilidad de uso, impulsó su expansión en distintos países de Latinoamérica. Hoy Labpsi es un recurso accesible que conecta ciencia y comunidad y acerca actividades que acompañan el cuidado de la salud cerebral en distintas etapas de la vida.