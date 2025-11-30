Secciones
Navidad en problemas: los juguetes en Argentina son un 75% más caros que en la región

Qué medidas tomará el gobierno nacional.

Navidad en problemas: los juguetes en Argentina son un 75% más caros que en la región
30 Noviembre 2025

El Gobierno nacional anunció una fuerte reducción de aranceles en 14 categorías de juguetes con el objetivo de frenar los precios récord de cara a la Navidad. La medida busca equiparar los valores con los países del MERCOSUR y aumentar la competencia en el mercado local.

La administración libertaria decidió reducir los aranceles de importación del 35% al 20% en una amplia gama de juguetes, entre ellos:

Triciclos

Muñecos y figuras de acción

Patinetas

Bloques de construcción

Según el Ejecutivo, esta rebaja revierte un incremento considerado “arbitrario” que llevaba 13 años vigente.

Por qué bajan los aranceles

El objetivo del Gobierno es doble:

Bajar los precios antes de Navidad, una de las temporadas de mayor consumo.

Alinear los valores con el resto del MERCOSUR, donde los mismos juguetes se venden hasta un 75% más baratos.

La administración sostiene que mayor oferta importada permitirá dinamizar la competencia y forzar una reducción de precios en el mercado local.

Argentina tiene los juguetes más caros de la región

Un relevamiento oficial muestra diferencias contundentes respecto de países vecinos y otros mercados latinoamericanos. Algunos ejemplos:

Muñecos transformables

Argentina: $60.000

México: $15.000 → 75% más barato

Brasil y Chile: $20.000 → 67% más barato

Bloques de construcción

Argentina: $50.000

Chile y México: $25.000 → 50% menos

Muñecas

Argentina: $50.000

Brasil: $35.000 → 30% más barato

Patines infantiles

Argentina: $87.000Región: $50.000 → 42,5% menos

Estas brechas explican por qué el país se posiciona como el mercado con los juguetes más caros de Sudamérica.

Impacto esperado para las fiestas

El Gobierno espera que la reducción arancelaria impulse el ingreso de productos importados y genere presión competitiva que modere los valores. El objetivo final es que las familias enfrenten precios más accesibles durante las compras navideñas.

