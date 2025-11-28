Una residencia en Portugal se propone como el lugar ideal para artistas que buscan aires nuevos

Cuando un proyecto necesita aire fresco, silencio y un espacio nuevo para crecer, una residencia artística aparece como una opción que puede cambiarlo todo. Ese es el espíritu de ARTErra, un programa ubicado en el pueblo portugués de Lobão da Beira, que abrió su convocatoria internacional con plazo para enviar postulaciones hasta el 31 de diciembre de 2025.