Una residencia en Portugal se propone como el lugar ideal para artistas que buscan aires nuevos

El programa ARTErra, que propone un trabajo artístico en un pequeño pueblo portugués, convoca a quienes buscan un lugar rodeado de naturaleza para crear.

RESIDENCIAS. ARTErra recibe artistas de distintas disciplinas en un espacio creativo del centro de Portugal, rodeado de naturaleza y pensado para trabajar con foco. RESIDENCIAS. ARTErra recibe artistas de distintas disciplinas en un espacio creativo del centro de Portugal, rodeado de naturaleza y pensado para trabajar con foco. / GOOGLE
28 Noviembre 2025

Cuando un proyecto necesita aire fresco, silencio y un espacio nuevo para crecer, una residencia artística aparece como una opción que puede cambiarlo todo. Ese es el espíritu de ARTErra, un programa ubicado en el pueblo portugués de Lobão da Beira, que abrió su convocatoria internacional con plazo para enviar postulaciones hasta el 31 de diciembre de 2025.

La propuesta se dirige a artistas visuales, de teatro, la literatura, la música, el diseño, la fotografía y las disciplinas híbridas. Su enfoque interdisciplinario permite que el cruce de lenguajes conviva con la introspección, dos componentes que suelen impulsar nuevas ideas.

Pensada como una pausa creativa para salir del ritmo acelerado, ARTErra se presenta como un espacio donde el entorno rural influye de manera directa sobre el proceso artístico. La residencia destaca el valor de recuperar el tiempo personal, reorganizar rutinas y trabajar sin interrupciones.

Cómo postularse a la residencia ARTErra

La convocatoria está abierta para artistas de cualquier origen que quieran desarrollar un proyecto durante su estadía. La postulación es simple y directa: solo se necesita enviar un correo a arterra.geral@gmail.com o comunicarse por teléfono al +351 963 779 054.

En el sitio oficial (www.arterra.weebly.com) se detalla la información sobre los espacios, las modalidades de residencia y los tiempos de permanencia.

El proceso no exige un número mínimo de obras previas ni experiencia formal. Lo que se busca es claridad en la propuesta y disposición para aprovechar el entorno creativo.

Un entorno que potencia la inspiración

Lobão da Beira, el pueblo donde funciona la residencia, está rodeado de montes verdes, caminos tranquilos y una comunidad pequeña que mantiene un ritmo pausado. Ese escenario atrae a quienes necesitan salir del ruido y volver a conectar con el deseo de crear.

ARTErra surgió por la falta de espacios físicos dedicados por completo a la creatividad. Su propuesta combina talleres amplios, habitaciones para residir y zonas comunes que favorecen el intercambio entre artistas de distintos países.

Aunque funciona como un proyecto independiente, mantiene alianzas con el Ayuntamiento y otras entidades comunitarias. Estas conexiones permiten sumar experiencias dentro del territorio, presentar trabajos y abrir pequeñas puertas de intercambio cultural.

Con un plazo de inscripción amplio y un entorno que invita a concentrarse, la residencia se vuelve un lugar atractivo para quienes necesitan un respiro, un cambio de escenario o un espacio donde nada distraiga del proceso creativo.

