El test de personalidad para saber si tenés un perfil perfeccionista

El test que se presenta a continuación tiene un nivel de dificultad bajo, a diferencia de muchos otros que deben completarse extensamente. Está diseñado de modo que se puedan percibir claramente dos imágenes en él. La superposición genera casi una ilusión óptica que, aunque puede ser confusa, no es difícil de superar. De acuerdo al resultado, el test promete informar si sos una persona perfeccionista que no perdona los mínimos descuidos o si, más bien, te da igual.