Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Elegir el negro todos los días no es una simple cuestión de estilo: detrás de ese color pueden esconderse patrones emocionales, decisiones conscientes y hasta señales de cómo una persona se relaciona con el mundo. Para muchos especialistas en comportamiento, esta preferencia sostenida revela más de lo que parece y abre la puerta a interpretaciones que combinan psicología, percepción social y hábitos cotidianos.