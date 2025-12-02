"Si tenés que cantar...": Diego Torres contó a Mario Pergolini el insólito reclamo que le hizo Adrián Suar

Luego de aquel chiste , Torres afirmó que son “viejas amigas” y contó una de las historias compartidas con Suar en un viaje juntos. “Estábamos en Mendoza, haciéndonos los lindos con dos chicas y remando y remando. Una estaba difícil”, comenzó a contar. Allí dijo que una de ellas quería que Diego “cante”. “Yo me hacía el artista en ese momento, pero luego se volvió insostenible”, siguió. Sin dudarlo y con cara serio, Suar le reclamó: “Si hay que cantar, cantá”, le exigió el productor. Allí, automáticamente el artista comenzó y luego “le tenían que pegar para que se calle”, comentó entre risas.