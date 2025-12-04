Pidieron la indagatoria y la detención del sospechoso de tráfico de influencias en la Cámara Federal

Luis Alejandro Ontiveros, el hombre sospechado de haber armado una red de influencias y de pedir dinero para obtener votos favorables invocando el nombre del camarista federal Mario Leal, será indagado por la Justicia, e imputado, si prospera el pedido que realizó el fiscal federal N° 2, Agustín Chit, quien lleva adelante la investigación. Al mismo tiempo, el representante de la querella, Juan Andrés Robles, requirió la detención de Ontiveros. Todo esto se dio luego de que se conocieran los resultados de un estudio pericial sobre el teléfono del abogado, que la fiscalía considera decisivo para reconstruir los encuentros que, según la pesquisa, mantuvo con Mario Martínez Salazar, el denunciante. La geolocalización del teléfono, la recuperación de capturas de pantalla y el análisis de metadatos permitieron confirmar que el acusado estuvo en los lugares y fechas señalados por el hombre que radicó las denuncia, incluso cuando las aplicaciones de mensajería clave ya habían sido borradas del dispositivo, según trascendió.