Sigue la alerta amarilla por tormentas fuertes y calor extremo en varias zonas para este viernes

Sigue el calor extremo en el norte argentino

Por otra parte, el SMN advirtió que Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero estan bajo alerta amarilla por calor extremo y se esperan máximas de hasta 40°, mientras que las mínimas serán de 19°. Frente a este contexto, el Servicio Meteorológico aconsejó tomar mucha agua durante todo el día, consumir alimentos frescos como frutas y verduras; usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros; protegerse del sol; y prestar atención a lactantes y niños.