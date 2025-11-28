Sigue la alerta amarilla por tormentas fuertes y calor extremo en varias zonas para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y calor extremo para distintas regiones. Se espera que estos eventos se desarrollen con variada intensidad, acompañando la evolución de un sistema frontal que avanzará en los próximos días.
A medida que avance el sistema frontal frío desde el norte patagónico hacia el centro y norte del país, se espera un incremento notable en la intensidad de las tormentas, según informa el sitio Meteored. El desplazamiento del sistema actuará como el desencadenante principal para que los fenómenos se generalicen durante el fin de semana, especialmente entre sábado y domingo.
¿Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas?
Según el organismo nacional, las zonas afectadas por la alerta por tormentas serán Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro. Se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.
El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad que podrían estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos. La mayor intensidad se anticipa para la noche del viernes y el fin de semana.
Sigue el calor extremo en el norte argentino
Por otra parte, el SMN advirtió que Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero estan bajo alerta amarilla por calor extremo y se esperan máximas de hasta 40°, mientras que las mínimas serán de 19°. Frente a este contexto, el Servicio Meteorológico aconsejó tomar mucha agua durante todo el día, consumir alimentos frescos como frutas y verduras; usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros; protegerse del sol; y prestar atención a lactantes y niños.