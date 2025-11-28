Secciones
SociedadClima y ecología

Sigue la alerta amarilla por tormentas fuertes y calor extremo en varias zonas para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que en algunas provincias las máximas llegarán a los 40°.

Sigue la alerta por tormentas y calor extremo en gran parte del paí Sigue la alerta por tormentas y calor extremo en gran parte del paí Perfil
28 Noviembre 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y calor extremo para distintas regiones. Se espera que estos eventos se desarrollen con variada intensidad, acompañando la evolución de un sistema frontal que avanzará en los próximos días.

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

A medida que avance el sistema frontal frío desde el norte patagónico hacia el centro y norte del país, se espera un incremento notable en la intensidad de las tormentas, según informa el sitio Meteored. El desplazamiento del sistema actuará como el desencadenante principal para que los fenómenos se generalicen durante el fin de semana, especialmente entre sábado y domingo.

¿Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas?

Según el organismo nacional, las zonas afectadas por la alerta por tormentas serán Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro. Se esperan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad que podrían estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos. La mayor intensidad se anticipa para la noche del viernes y el fin de semana. 

Sigue el calor extremo en el norte argentino

Por otra parte, el SMN advirtió que Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero estan bajo alerta amarilla por calor extremo y se esperan máximas de hasta 40°, mientras que las mínimas serán de 19°. Frente a este contexto, el Servicio Meteorológico aconsejó tomar mucha agua durante todo el día, consumir alimentos frescos como frutas y verduras; usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros; protegerse del sol; y prestar atención a lactantes y niños.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail
1

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas
2

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco
3

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez
4

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos
5

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico
6

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Más Noticias
Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Comentarios