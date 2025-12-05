Efemérides de viernes 5 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

La última dictadura militar en Argentina, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, inició su salida del Estado el 5 de diciembre de 1983 con la disolución de la Junta Militar: la Armada y la Fuerza Aérea abandonaron el poder y quedó únicamente a cargo del Ejército, que designó al general Reynaldo Bignone como presidente.
La misión de Bignone era controlar un posible estallido social y económico. Para ello designó a los ministros José Dagnino Pastore y Jorge Wehbe, que se caracterizaron por llevar la inflación a 343% en un año y medio (el triple de cuando asumieron) y la deuda pública llegó a los 45.000 millones de dólares.
El mandato de Bignone finalizó con las elecciones presidenciales de 1983, realizadas el 30 de octubre de ese año, que significaron el retorno de la democracia en el país y el inicio del ciclo democrático más largo de la historia tras sufrir una serie de golpes de Estado desde 1930 hasta 1982.
A su vez, el 5 de diciembre de 2013 fallece Nelson Mandela, uno de los políticos más importantes en la lucha contra el apartheid y la segregación racial en su país. El ex presidente de Sudáfrica falleció en su vivienda en Johannesburgo tras varios meses de severos problemas pulmonares, además de padecer cáncer de próstata desde 2001. La noticia fue confirmada por el entonces presidente del país africano, Jacob Zuma.
Mandela fue arrestado y condenado a prisión perpetua en 1962 durante el Proceso de Rivonia en Sudáfrica por un supuesto intento de derrocar al gobierno. Tras varios años de lucha, fue liberado en 1990 y cuatro años más tarde asumió como el primer presidente elegido democráticamente en su país y el primer jefe de Estado de raza negra. Además, también fue presidente del Congreso Nacional Africano (CNA) y secretario general del Movimiento de Países No Alineados.
En homenaje al día de su nacimiento, el 18 de julio se conmemora el Día Internacional Nelson Mandela, creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en reconocimiento al trabajo y la lucha por la paz realizada por el ex presidente de Sudáfrica. Además, fue distinguido con más de 250 premios, entre los que se destacan el Nobel de la Paz y la Medalla Presidencial de la Libertad.
Por su parte, el 5 de diciembre de 1901 nace Walter Elias Disney, más conocido como Walt Disney, cofundador de la empresa Walt Disney Company junto con su hermano Roy, el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense más grande del mundo.
Si bien la empresa inicialmente se denominó "Disney Bros Studios", dos años más tarde fue renombrada como Walt Disney Studios por insistencia de uno de los dos hermanos fundadores. No obstante, recién en 1928 la empresa comenzaría a estrenar cortometrajes como Steamboat Willie, Mickey Mouse y Silly Symphonies.
En tanto, el 5 de diciembre también se celebra el Día Nacional del Ciclista en Argentina, establecido en homenaje al ciclista mendocino Remigio Saavedra, quien realizó más de 1.100 kilómetros en bicicleta para dirigirse desde Mendoza hasta Buenos Aires. La travesía la logró completar dos veces: la primera, en 1943 a sus 32 años, donde finalizó el recorrido en 17 horas, 55 minutos y 33 segundos. Sin embargo, la más emblemática fue la segunda, el 5 de diciembre de 1981, cuando completó el trayecto a beneficio de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer a sus 70 años.
Efemérides del 5 de diciembre
Día Internacional de los Voluntarios
Día Mundial del Suelo
Día Nacional del Ciclista (Argentina)
1492 – Colón descubre La Hispaniola, hoy República Dominicana.
1782 – Nace Martin Van Buren, presidente de los Estados Unidos.
1791 – Muere Wolfgang Amadeus Mozart.
1832 – El brigadier general Juan Manuel de Rosas es reelegido Gobernador y Capitán General de la provincia de Buenos Aires, pero no le fueron concedidas las facultades extraordinarias.
1870 – Muere el escritor Alexandre Dumas (padre).
1901 – Nace Walter Elias Disney, dibujante y empresario estadounidense.
1901 – Nace Werner Karl Heisenberg, físico y Premio Nobel alemán.
1926 – Muere el pintor Claude Oscar Monet.
1933 – Abolición en EE.UU. de la llamada «Ley Seca».
1946 – Nace José Carreras, tenor español.
1946 – La ONU se instala definitivamente en Nueva York.
1953 – Muere Jorge Negrete, mítico actor y cantante mexicano.
1962 – EE.UU. y la U.R.S.S. llegan a un acuerdo sobre la utilización pacífica del espacio.
1965 – Argentina y Chile llegan a un acuerdo para evitar confrontación militar sobre las fronteras disputadas.
1973 – Paul McCartney lanza el album «Band on the Run».
1978 – Nace Mariano Martínez, actor argentino.
1983 – Se disuelve la Junta Militar argentina. El general Reynaldo Bignone es nombrado presidente provisional hasta que asuma Raúl Alfonsín.
2009 – En una discoteca de la localidad rusa de Perm, un incendio provoca 107 muertos y 200 heridos.
2011 – Se descubre el planeta Kepler-22b, el primer planeta habitable fuera del Sistema Solar.
2012 – Muere Dave Brubeck, pianista y compositor estadounidense de jazz.
2012 – Muere Oscar Niemeyer, arquitecto y centenario brasileño.
2013 – Muere Nelson Mandela, político, abogado y presidente sudafricano, premio nobel de la paz en 1993.