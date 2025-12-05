Efemérides de viernes 5 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

En tanto, el 5 de diciembre también se celebra el Día Nacional del Ciclista en Argentina, establecido en homenaje al ciclista mendocino Remigio Saavedra, quien realizó más de 1.100 kilómetros en bicicleta para dirigirse desde Mendoza hasta Buenos Aires. La travesía la logró completar dos veces: la primera, en 1943 a sus 32 años, donde finalizó el recorrido en 17 horas, 55 minutos y 33 segundos. Sin embargo, la más emblemática fue la segunda, el 5 de diciembre de 1981, cuando completó el trayecto a beneficio de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer a sus 70 años.